Российская C3D Labs добавила в геометрическое ядро C3D поддержку ОС FreeBSD

C3D Labs (дочерняя компания «Аскон») объявила о добавлении в геометрическое ядро C3D поддержки свободной операционной системы FreeBSD. Таким образом, разработчикам САПР, использующим инструменты C3D Toolkit, предоставлен максимально широкий выбор технологических платформ. Ранее были выпущены сборки ядра для ОС Windows, Linux, MacOS, iOS и Android.

FreeBSD-версия ядра C3D будет актуальна для тех разработчиков, чей продукт имеет клиент-серверную архитектуру и для которых особенно важно стабильное функционирование серверной части. Многие компании используют FreeBSD в качестве серверной операционной системы в силу ее надежности и условий распространения.

Поддержка операционной системы семейства UNIX появилась в ядре C3D по инициативе компании ЛЕДАС, авторизованного разработчика C3D Labs. Протестированная сборка C3D под FreeBSD была готова за два дня – благодаря готовой инфраструктуре разработки и опыту поддержки разнообразных платформ.

Александр Алахвердянц, ведущий разработчик C3D Solver, отметил: «Во-первых, у нас уже был накоплен большой опыт (набито множество шишек) по поддержке разных платформ. Во-вторых, достигнут высокий уровень автоматизации процессов при сборке ядра. Как это помогло нам со сборкой под FreeBSD? Компилятором С++ в ней по умолчанию служит Clang, который мы постоянно используем для сборки ядра под Linux, MacOS и iOS. Кроме того, все наши скрипты для автоматизации процесса сборки ядра написаны на языке Python и таким образом переносимы практически на любую десктопную операционную систему. В итоге мы запустили наши скрипты по автоматической сборке ядра под FreeBSD. Как всегда, с первого раза всё не собралось: при компиляции всплыли небольшие платформозависимые различия, которые всегда присутствуют даже при использовании одной и той же версии компилятора в разных операционных системах. Но мы смогли быстро поправить возникшие ошибки и уже через два дня после запроса предоставили заказчику протестированную полноценную сборку ядра под FreeBSD».