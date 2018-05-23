Konica Minolta подвела итоги работы в России за год и поделилась планами

Konica Minolta Business Solutions Russia на партнерской конференции в Сочи объявила финансовые итоги года и поделилась планами по дальнейшему развитию бизнеса в России. В 2018 году компания сфокусируется на привлечении новых партнеров, в том числе направлению комплексных решений, расширении присутствия в регионах, на усилении портфолио ИТ-сервисов.

По итогам 2017 года финансовый рост компании составил 7% в рублевом выражении, число авторизированных партнеров увеличилась с 270 до 393 компаний, а сервисных – до 200.

«Основной рост показало направление комплексных решений – 121% от результата 2016 года, – отметил Николай Дмитриев, президент Konica Minolta Business Solutions Russia. – Это отражает нашу глобальную задачу по переходу к сервисной компании: к 2021 году объем продаж комплексных решений в России должен составлять не менее 15% от продаж офисного оборудования. Мы также планируем развивать сегмент решений «умного офиса», включая интеллектуальные системы видеонаблюдения Mobotix».

«Концепция «открытый бизнес» является основой партнерских взаимоотношений в области развития продаж и продвижения комплексных офисных решений, – сказала Елена Бакулина, руководитель направления продаж офисных комплексных решений Konica Minolta Business Solutions Russia. – Сотрудничество с российскими вендорами по формированию продуктового портфолио позволяет адаптировать его потребностям заказчиков и требованиям рынка».

В течение 2017 года совместно с партнерами компания работала над разработкой обновленной партнерской программы и продуктовой сертификации в области комплексных офисных решений. Новая сертификация стала отражением цифровой трансформации, происходящей не только в компании, но и партнерской сети – переход от продаж коробочных и нишевых продуктов к комплексной автоматизации.

Новая продуктовая сертификация содержит 4 статуса: «Базовый», «Стандарт», «Интеграция», «Разработка». Статусы «Базовый» и «Стандарт» направлены на тех партнеров, которые имеют многолетний опыт продаж и сервисного обслуживания печатного оборудования, а также поддержки программных решений, и хотели бы расширить свои компетенции в части комплексных решений. Статус «Интеграция» и «Разработка» предназначены для партнеров, которые уже имеют опыт продаж программных решений других производителей или собственные разработки и могут привнести эти компетенции и опыт для заказчиков Konica Minolta.

«Основная цель использования продуктовой сертификации в новом году остается неизменной – обеспечить для партнеров необходимый уровень компетенций по выбранным направлениям, – сказала Жамиля Каменева, директор по развитию бизнеса и маркетингу Konica Minolta Business Solutions Russia. – В новой продуктовой сертификации по комплексным офисным решениям партнерам будут предоставляться как классические возможности от Konica Minolta (размещение информации на сайте, доступ к маркетинговым и техническим материалам, возможность прохождения обучения и сдачи экзаменов очно и online), так и дополнительные – увеличенный маркетинговый фонд, совместное проведение мероприятий для конечных заказчиков и многое другое».

«Вместе с увеличением количества новых сервисных партнеров, мы будем расширять уровень экспертизы и поддерживать уже сотрудничающие с нами компании, – отметил Станислав Парфенов, директор по сервисной поддержке и аутсорсинговым решениям Konica Minolta Business Solutions Russia. – Наш сервисный департамент отработал в 2017 году более 4000 заявок, поступивших от партнеров. Наша основная задача – обеспечение единого уровня сервиса во всех регионах».

«В 2017 году в партнерском канале мы показали рост практически по всем основным направлениям, как в количестве проданных машин, так и в денежном эквиваленте. В 2018 году перед нами стоят не менее амбициозные цели – обеспечить 25% роста продаж в рублях в партнерском канале к результату прошлого года, и мы их сможем достичь общими усилиями», – сказал Алексей Михайлапов, директор по развитию партнерских продаж Konica Minolta Business Solutions Russia.

Партнерская конференция Konica Minolta прошла в Сочи с 17 по 19 мая и собрала более 150 участников. В течение трех дней партнеры компании со всей страны заслушали доклады и посетили круглые столы, посвященные актуальным проблемам и трендам индустрии.