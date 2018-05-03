Банк «Оренбург» объявил о переходе на инфраструктуру VDI с использованием гиперконвергентных технологий

Банк «Оренбург» начал реализацию проекта по развертыванию в своих бизнес-подразделениях инфраструктуры виртуальных рабочих мест (virtual desktop infrastructure или VDI). Применение VDI позволит банку в течение нескольких лет практически полностью отказаться от традиционных персональных компьютеров и сэкономить существенную часть ИТ-бюджета, связанную с приобретением и обслуживанием ПК. Softline, глобальный поставщик ИТ-решений и сервисов, выступила в роли партнера в реализации серверной части проекта, предложив гиперконвергентную систему Nutanix.

После сравнительного анализа бюджетов на обновление парка персональных компьютеров и на приобретение альтернатив традиционным ПК руководство банка приняло решение о переходе на виртуальные рабочие столы, что оказалось оптимальным с точки зрения соотношения «цена-производительность». На высокоэффективном сервере создается множество виртуальных машин с уже установленным на них полным набором приложений. К этим виртуальным ПК сотрудники подключаются посредством «тонких клиентов» – компьютеров минимальной конфигурации.

«В прошлом году мы столкнулись с непростой задачей: необходимо было произвести масштабную замену компьютеров на рабочих местах наших сотрудников, потому что прежнее «железо» работало очень медленно и демонстрировало несовместимость с современным ПО. После подсчета полной стоимости новой техники и внедрения технологии VDI стало понятно, что переход на «виртуальные столы» позволит нам существенно сэкономить. К тому же банк "Оренбург" имеет 20 удаленных офисов, разбросанных по всей области, и переход на новую технологию облегчит администрирование системы. По нашим подсчетам, срок окупаемости проекта должен составить около трех лет, после чего VDI будет приносить банку ощутимую экономию еще и на закупке запасных частей», – сказал заместитель начальника системно-технического отдела банка «Оренбург» Дмитрий Бугаев.

В «тонких клиентах» нет дорогих компонентов, которые выходят из строя. Их не требуется периодически заменять или проводить модернизацию. Администрирование виртуальных рабочих мест (включая установку и обновление ПО и систем информационной безопасности) происходит централизованно. Это экономит время пользователя и ресурсы ИТ-департамента.

Эксперты Softline помогли реализовать серверную часть проекта, предложив банку «Оренбург» гиперконвергентное решение Nutanix, в котором СХД и вычислительные модули совмещены в одном устройстве. «Компания Nutanix – технологический лидер в области гиперконвергентных систем и один из самых востребованных производителей в этом сегменте. Банку было предложено аппаратно-программное решение с единым интерфейсом управления, что снизит затраты на сопровождение оборудования. Кроме того, оно очень компактное и дает заказчику почти неограниченные возможности масштабирования инфраструктуры виртуальных десктопов: при необходимости достаточно докупить нужное количество модулей и тем самым всегда иметь возможность увеличения числа рабочих мест», – отметил инженер отдела поддержки продаж аппаратных решений Динар Калимуллин.

Внедрение Nutanix позволит кредитному учреждению за 2-3 года полностью уйти от персональных компьютеров на «тонкие клиенты» в территориально удаленных офисах и в большинстве бизнес-подразделений и в результате минимизировать расходы на обслуживание и поддержку всей ИТ-инфраструктуры. Специалисты банка смогут пользоваться современными офисными продуктами, имея к ним доступ, в том числе при перемещении между офисами. Кроме того, ИТ-система, построенная на основе VDI, будет меньше подвержена простоям, а значит – сократится время обслуживания клиентов.