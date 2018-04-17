«Мультикарта» нарастила выручку до 3,2 млрд рублей в 2017 году

«Мультикарта» (дочернее общество «Почта Банка»), российский аутсорсинговый процессинговый центр, подвел итоги операционной деятельности в 2017 г. Выручка компании составила 3,2 млрд руб., прибыль – 280 млн руб. Количество банковских карт, обслуживаемых «Мультикартой», выросло более чем в два раза, до 30 млн штук.

Одним из ключевых драйверов роста бизнес-показателей компании стало масштабное увеличение эмиссии карт «Почта Банка» (с 1,5 млн штук в 2016 г. до 5 млн штук в 2017 г.), а также карт банков-участников спонсорской программы ВТБ по доступу к платежным системам. Количество обработанных транзакций по картам увеличилось на 60%, до 1,6 млрд клиентских операций.

Среди крупнейших проектов, реализованных компанией в 2017 г. – запуск сервиса по покупке билетов на сайте и в мобильном приложении компании РЖД с использованием технологий Apple Pay и MasterPass, поддержка эмиссии карт «Мир», подключение технологий Google Pay и Samsung Pay для «Почта Банка», разработка платформы для международных переводов с карты на карту на сайте банка ВТБ, отправка уведомлений об операциях по платежным картами в мессенджер Viber.

«"Мультикарта" демонстрирует поступательное развитие, пятилетний цикл мы завершили с отличными результатами. Количество обслуживаемых карт за этот период выросло в 15 раз – с 2 до 30 млн штук, число банкоматов – в 2,5 раза, до 20 тыс. устройств, POS терминалов – более чем в 3 раза, до 70 тыс. единиц. Растущие объемы бизнеса позволяют нам занимать одну из ведущих позиций на российском рынке процессинга. Планы на следующие 5 лет – не менее амбициозные. Мы будем развивать компетенции оператора фискальных данных, предоставлять клиентам комплексные услуги процессинга, обслуживания терминальных сетей, аналитики потребительского поведения, вести разработку мобильных приложений и не только», – отметил генеральный директор компании «Мультикарта» Кирилл Свириденко.