Конвергентное решение NFLEX от Fujitsu и NetApp доступно для покупки

Fujitsu и NetApp объявили о том, что совместно разработанное компаниями решение для конвергентных инфраструктур NFLEX Converged Infrastructure теперь доступно для заказа в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA). NFLEX – полностью готовая к использованию система, предназначенная для средних и крупных компаний, упрощающая развертывание и эксплуатацию сред виртуализированных приложений в ЦОДе.

NFLEX Converged Infrastructure поддерживает модульный подход расширения, функции управления интегрированными системами и имеет единую поддержку от компаний Fujitsu и NetApp. Предварительно настроенное комплексное решение помогает компаниям сократить расходы на развертывание и эксплуатацию ИТ-инфраструктур. Это позволяет бизнесу развиваться ускоренными темпами, быстро и просто масштабируя свои вычислительные ресурсы и хранилища данных. Благодаря специальным предварительно сконфигурированным пакетам решение легко расширяется по мере увеличения рабочей нагрузки.

В основе NFLEX лежат новейшие серверы Fujitsu PRIMERGY CX400 M4 и гибридные и флэш-СХД компании NetApp. Оборудование устанавливается в единую стойку и обеспечивает быстрое развертывание приложений. Такой формат позволяет быстро модернизировать ИТ-инфраструктуру для выполнения задач, которые диктуют потребности бизнеса. При использовании локально, в облачных или гибридных ИТ-средах, NFLEX существенно увеличивает производительность центров обработки данных и повышает продуктивность работы сотрудников за счет предоставления качественных ИТ-сервисов по доступной цене.

Компании Fujitsu и NetApp, основываясь на более чем 20-летнем опыте сотрудничества, приложили максимум усилий для создания простого в использовании решения. NFLEX не вызывает сложностей у заказчиков, начиная с момента приобретения и на всех этапах развертывания, эксплуатации и технической поддержки оборудования. В результате компании получают систему, построенную с использованием ведущих в отрасли технологий.

Решение NFLEX Converged Infrastructure уже доступно для заказа в регионе EMEA. Стоимость и доступность зависят от региона.