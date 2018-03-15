Paragon Software выпустила новую версию Microsoft exFAT / NTFS for USB

Paragon Software, разработчик файловых систем и драйверов для управления хранением данных, объявил о выпуске третьей версии приложения Microsoft exFAT/NTFS for USB. Оно позволяет мгновенно, без корневого метода предоставить доступ к данным на USB-накопителях, отформатированных в Microsoft exFAT, NTFS, FAT32, HFS+, с любого Android-устройства: смартфона, планшетного компьютера или Android TV.

Новая версия, представленная с оптимизированным пользовательским интерфейсом, поддерживает технологию Android Storage Access Framework (SAF). Приложение теперь работает со встроенным файловым менеджером Android, что позволяет управлять файлами на USB-накопителе без установки дополнительных приложений.

Кроме того, пользователи получили возможность делиться с записанными на USB-накопитель файлами через другие приложения, поддерживающие технологию SAF, среди которых популярные мессенджеры, облачные и почтовые сервисы, социальные сети и другие.

Пользовательский интерфейс обновлен параметрами управления, которые упрощают открытие и просмотр фотографий, фильмов, документов. Выбрав «Manage files», пользователи могут легко передавать файлы с USB-устройств или между встроенной памятью Android-устройства и внешним накопителем, а также выполнять различные операции с файлами.

Программа Microsoft exFAT/NTFS for USB доступна в Google Play.