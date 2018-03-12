Lenovo представила серию ноутбуков для малого бизнеса V330

Lenovo представила в России серию ноутбуков V330 для профессионалов малого бизнеса. В серию входят модели с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма, оснащенные процессорами до Intel Core i7 8-го поколения, сканерами отпечатков пальцев и технологией быстрой зарядки батареи. SSD и HDD накопители, до 20 Гб оперативной памяти и дискретные видеокарты позволяют решать самые разные задачи. Кроме того, устройства оборудованы клавиатурой с опциональной подсветкой, двойным микрофоном и динамиками. От несанкционированного доступа к камере защитит механическая крышка.

Модели с диагональю экранов 15,6 дюйма опционально оснащаются оптическим приводом DVD с функциями чтения и записи.

Стандартная батарея емкостью 30 Вт∙ч обеспечивает до 6 часов автономной работы. При покупке пользователи могут выбрать также батарею повышенной емкости на 39 Вт∙ч, которая позволяет работать без источника внешнего питания до 8 часов. С помощью технологии быстрой зарядки QuickCharge можно пополнить заряд стандартного аккумулятора на 50% за 30 минут, а 1 час зарядки дает 80% номинальной емкости батареи. Тем, кому нужна максимальная автономность, предлагается дополнительная внешняя батарея емкостью 39 Вт∙ч.

Ноутбуки корпоративного класса Lenovo V330 будут продаваться по предварительным заказам через дистрибьюторскую сеть Lenovo с марта 2018 г.