HP заявила о выходе на рынок защищенных моноблоков и ноутбуков для медицинских учреждений

HP объявила о выходе устройств для медицинских учреждений. Эти ПК разработаны с учетом уникальных потребностей медучреждений, включая необходимость модернизировать рабочие процессы и надежно защищать данные клиентов клиник. Среди новых устройств – ноутбуки HP EliteBook 840 G5 Healthcare Edition, моноблоки HP EliteOne 800 G4 23.8 Healthcare Edition и мониторы HP Healthcare Edition HC270cr.

Устройствам для индустрии здравоохранения предъявляются уникальные требования в плане безопасности, эффективности и надежности. Ежегодно на территории Европейского Союза и Европейской экономической зоны регистрируются более 2,5 млн. случаев внутрибольничного инфицирования. Это подтверждает необходимость использования устройств, в которых предусмотрена возможность регулярной и тщательной дезинфекции. Кроме того, есть потребность в модернизации рабочих процессов внутри клиник для улучшения качества медицинских услуг. В среднем врачи подключаются к ПК и приложениям 70 раз в день, что сказывается на времени, уделяемом пациенту.

НР разработала линейку продукции для медицинских учреждений HP Healthcare Edition, оснащенную более безопасными, совершенными и надежными функциями для медицинской отрасли. В новый портфель продукции вошли следующие устройства.

HP EliteBook 840 G5 Healthcare Edition — один из первых в мире ноутбуков для сферы здравоохранения имеет программное обеспечение HP Easy Clean, позволяющее выполнять дезинфекцию с помощью бактерицидных салфеток, когда устройство еще включено. Ноутбук оснащен встроенным RFID и биометрическими считывающими устройствами для аутентификации с помощью единой точки входа. Также он оснащен защитой от подглядывания HP Sure View Gen43 и оптимизирован для взаимодействия между сотрудниками благодаря технологии HP Audio Boost, функции подавления шума HP Noise Cancellation и камере IR/RGB для аудио и видеозвонков высокого качества.

HP EliteOne 800 G4 23.8 Healthcare Edition — медицинский моноблок со встроенным двухдиапазонным RFID и биометрическими считывающими устройствами для аутентификации с помощью единой точки входа4. Он оснащен комплектом HP Manageability Integration Kit (MIK) и обеспечивает надежное взаимодействие с технологиями HP Audio Boost и HP Noise Cancellation для подавления фоновых шумов, а также двусторонней выдвижной камерой, которая упрощает регистрацию пациента и выдачу идентификационных карт.

HP Healthcare Edition HC270cr — монитор для медицинских учреждений со встроенным считывающим устройством RFID, которое поддерживает аутентификацию с помощью единой точки входа5. Этот монитор диагональю 27 дюймов и разрешением 3,7 Мп соответствует стандарту DICOM, часть 14, в части освещенности помещений, оснащен автоматической регулировкой подсветки, автоматическим поворотом изображения, а также возможностью пользовательской калибровки6. Этот уникальный монитор имеет разъем USB-C™ с подачей питания до 65 Вт к подключенным устройствам7.

Линейка решений HP Healthcare Edition допускает проведение регулярных санитарных обработок и соответствует строгим стандартам EN/IEC 60601-1-2:20159, что делает их безопасными при использовании в больницах. Линейка устройств для медицинских учреждений обеспечивает взаимодействие между врачами и пациентом при оказании дистанционной медицинской помощи благодаря возможностям Video Ready и Skype for Business. В числе безопасных и управляемых устройств в портфеле ПК НР ноутбук и моноблок с функциями HP Sure Start G4, HP Sure Click, и многофакторной аутентификацией HP Multi-Factor Authenticate.