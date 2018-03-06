Citrix назначила нового вице-президента по маркетингу в регионе EMEA

Citrix, американская компания, занимающаяся разработкой программных решений для виртуализации, построением компьютерных сетей, организацией облачных вычислений, объявила о назначении Кэтлин Де Бондт (Kathleen De Bondt) на должность вице-президента по маркетингу в регионе EMEA (Europe, Middle East, Africa - Европа, Ближний Восток, Африка). Кэтлин привнесет в Citrix более чем 20-летний опыт работы в области маркетинга на европейском и глобальном уровне и значительный опыт в части интеграции маркетинга в современные цифровые структуры. Она будет работать под руководством Шерифа Седдика (Sherif Seddik), старшего вице-президента и управляющего директора компании Citrix в регионе EMEA, и примет активное участие в реализации стратегии компании по развитию облачных технологий.

«Современные компании сталкиваются с большими сложностями – цифровая трансформация приносит с собой не только большие потенциальные преимущества, но и целый ряд проблем, которые необходимо решить. Я очень рада, что пришла в компанию Citrix именно в тот момент, когда она осуществляет миграцию своих решений и заказчиков на облачные технологии, которые помогут быстрее решить поставленные перед ними задачи. Citrix занимает ведущие позиции в области перевода бизнеса на цифровые технологии, благодаря своим решениям для создания защищенной цифровой рабочей среды, которая управляет сложными локальными, гибридными и мультиоблачными ИТ-средами и предоставляет необходимые приложения и контент для любых устройств, сетей и платформ», – сказала Кэтлин Де Бондт (Kathleen De Bondt), вице-президент по маркетингу в регионе EMEA компании Citrix.

До перехода в Citrix Кэтлин занимала ряд управленческих должностей в области маркетинга и управления отношениями с партнерами в компаниях, работающих в области разработки корпоративного программного обеспечения и систем хранения данных. На предыдущей должности она занимала пост вице-президента по маркетингу в регионе EMEA компании Riverbed Technology. До этого Кэтлин работала старшим директором по международному маркетингу программы Velocity в компании EMC. Она занималась управлением стратегией глобальной программы для партнеров по продажам, разработкой стратегических планов и их практической реализацией совместно с другими отделами. В компании EMC Кэтлин Де Бондт начала свою карьеру несколько лет назад. Вначале она занималась разработкой, планированием и реализацией маркетинговой стратегии в странах Бенелюкса, затем в зону ее ответственности вошли страны Северной Европы.

«Я очень рад, что в нашу компанию пришел такой опытный специалист. Кэтлин имеет большой опыт работы в области трансформации и развития бизнеса. Ее увлеченность работой и большой опыт станут отличным дополнением нашей команды в регионе EMEA по мере того, как мы продолжаем переход на облачные технологии», – сказал Шериф Седдик (Sherif Seddik), старший вице-президент и управляющий директор компании Citrix в регионе EMEA.