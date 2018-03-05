Сбербанк запустил корпоративный бизнес-акселератор

Сбербанк совместно с Высшей школой экономики запустил корпоративный акселератор для сотрудников. Проект направлен на создание стартапов в сфере электронной медицины, образования, финтеха, отдыха, электронной коммерции, сервисов для бизнеса, новых технологий и других сфер цифрового бизнеса, которые войдут в экосистему банка.

«Сбербанк превращается в технологическую компанию и становится экосистемой. Мы начинаем помогать нашим клиентам — частным лицам и компаниям — во всех сферах жизни, находя при этом синергии с нашим основным банковским бизнесом. Для достижения наших целей мы взаимодействуем не только с крупными компаниями, но и со стартапами. И предполагаем, что среди наших сотрудников есть люди, готовые предложить идеи, которые могут изменить мир к лучшему. Акселератор — это возможность выявить таких людей, оказать им поддержку и интегрировать созданные ими цифровые стартапы в нашу экосистему», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

«Уверен, что работа над акселератором совместно со Сбербанком поможет в реализации миссии инкубатора ВШЭ — увеличении числа предпринимателей. Сбербанк — в числе лидеров России по человеческим ресурсам. Поэтому только за счет развития внутреннего предпринимательства банк может оказать значительное влияние на стартап-экосистему, и не только российскую, но и глобальную», — сказал директор Бизнес-инкубатора ВШЭ Михаил Эрман.

Прием заявок в акселератор продлится до 28 марта. После этого участников ждет интенсивное обучение. Программа обучения делится на два основных этапа: 4-х недельный предакселератор и 7-недельный акселератор с промежуточными отборами.

Главная задача первого этапа — подтверждение гипотезы ценности бизнес-идеи, второго — разработка MVP (minimum viable product). На протяжении всей программы команды будут сопровождать наставники и эксперты из числа опытных предпринимателей, которые будут помогать формулировать задачи и цели, консультировать по возникающим вопросам.

Авторы лучших проектов презентуют свои прототипы перед экспертным советом, в который войдут топ-менеджеры Сбербанка, специалисты бизнес-инкубатора ВШЭ и отраслевые экперты. Стартапы, получившие одобрение экспертного совета акселератора, получат инвестиции на дальнейшее развитие и будут интегрированы в экосистему Сбербанка.