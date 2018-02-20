Avaya представила облачное ИИ-решение Ava для автоматизации работы с клиентами

Avaya объявила о новых успехах в области внедрения технологий искусственного интеллекта в контакт-центры для совершенствования взаимодействия с клиентами. Avaya Ava – архитектура на основе ИИ, включающая в себя технологии естественного языкового взаимодействия, машинного обучения и аналитики, обеспечивает простоту взаимодействия с клиентами через социальные сети и платформы обмена сообщениями.

Avaya Ava – это облачное решение, не зависящее от платформы-мессенджера, которое предлагает возможности ИИ для интеграции в сервисы обмена сообщениями и автоматизации цифрового взаимодействия.

Впервые Avaya Ava была внедрена на портале онлайн-поддержки Avaya для помощи клиентам и партнерам в поисках информации по продуктам и разрешении вопросов без участия сотрудников компании. Ava дополнила возможности продуктовой линейки Avaya для взаимодействия с клиентами и стала идеальным инструментом для модернизации инфраструктуры любого контакт-центра с помощью ИИ.

Avaya Ava взаимодействует с клиентами посредством социальных сетей и месенджеров, не только предоставляя им мгновенную поддержку в форме самообслуживания, но и, при необходимости, перенаправляя их обращения к операторам. В последнем случае Ava транслирует весь предыдущий контекст взаимодействия, предотвращая необходимость повтора информации и уже выполненных действий.

Возможности ИИ по естественному распознаванию различных языков, а также анализу контекста и тональности сообщений позволяют Ava увеличить производительность и эффективность взаимодействий с клиентами. Ava уже поддерживает 34 языка и интегрирована в такие платформы, как: Facebook, Twitter, WeChat, LINE и др. (список поддерживаемых платформ постоянно пополняется). Открытый API позволяет интегрировать решения в области ИИ от любого разработчика в рамках программы Avaya A.I. Connect.

Avaya Ava была анонсирована сразу же после объявления о приобретении компании Spoken – одного из ведущих поставщиков инновационных решений в области предоставления облачных услуг по обслуживанию клиентов (CCaaS) для предприятий и разработки приложений для управления взаимодействием с клиентами на основе ИИ. Специализированные приложения и услуги, а также решения IntelligentWare используют методы ИИ и deep learning при голосовом взаимодействии в реальном времени для сокращения периода обработки информации после вызова, предоставления ясных и более интеллектуальных ответов, улучшения понимания процесса взаимодействия с клиентом и эмоциональной окраски его сообщений.

«Искусственный интеллект позволяет существенно улучшить опыт взаимодействия с клиентами. Avaya Ava предоставляет обеспечивает, максимальные преимущества использования цифровых каналов связи. Ava, как и Avaya в целом, помогает компаниям оставаться в авангарде технологий взаимодействия с клиентами» - сказал Лоран Филоненко, старший вице-президент и генеральный директор по технологиям и решениям, Avaya.