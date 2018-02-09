Huawei стала поставщиком NFVI-решений с OVP- сертификацией

Huawei стала одним из первых поставщиков инфраструктуры для виртуализации сетевых функций (NFVI), успешно прошедшей сертификацию в рамках программы OVP. Об этом было объявлено участниками проекта «Открытая платформа для виртуализации сетевых функций (Open Platform for Network Function Virtualization (OPNFV))», которые анонсировали планы относительно программы коммерческой сертификации OPNFV.

Проект OPNFV был создан операторами связи, поставщиками оборудования, а также инфраструктурных и облачных решений. Проект, учрежденный Linux Foundation, предполагает сотрудничество на базе открытого исходного кода. В число основных его участников входят AT&T, China Mobile, NTT, Telecom Italia, Huawei, Ericsson и Nokia.

Программа OVP – важный план верификации инфраструктуры, который предполагает проверку ее функциональной стабильности и цельности в рамках виртуализации сетевых функций. По сравнению с другими инфраструктурами для виртуализации сетевых функций (NFVI) и виртуализируемыми сетевыми функциями (VNF) верифицированные NFVI и VNF обладают более высокой совместимостью в коммерческих проектах, что значительно снижает расходы на внедрение NFV-технологии для операторов связи и участников отрасли. По результатам сертификации, решение HUAWEI CLOUD NFVI, в основе которого лежат многочисленные наработки в области технологий перехода в облако (cloudification) и экосистема с открытой инфраструктурой, признано совместимым с OPNFV в части функций, интерфейсов и высокой доступности (HA) системы. Именно это решение позволило компании Huawei стать одним из первых поставщиков, прошедших сертификацию OVP.

Huawei – один из первых платиновых участников проекта OPNFV. Она вносит большой вклад в его развитие и активно сотрудничает с организациями разработчиков ПО с открытым исходным кодом в рамках отрасли, тем самым ускоряя коммерциализацию технологии NFV. Huawei стала участником таких проектов, как Yardstick, Dovetail, Compass4nfv, Bottlenecks и др., а также ее представители занимают 68 ключевых позиций в рамках проекта, в том числе в совете директоров и в проектном комитете. Huawei постоянно инвестирует в исследования и разработки в области NFVI, чтобы предоставлять клиентам высокопроизводительные, надежные, безопасные и простые в эксплуатации и обслуживании NFVI-решения, которые поддерживают реконструкцию существующих сервисов на базе облака и сервисную эволюцию операторов связи, обеспечивая оптимальный баланс открытости и эффективности сервисов. Huawei также тесно сотрудничает с участниками проекта и другими поставщиками отрасли, содействуя стандартизации и созданию экосистемы и помогая операторам связи добиться быстрого и эффективного развертывания сервисов.

«Huawei, как один из основателей программы OPNFV Verified Program, продолжает играть роль первопроходца в рамках проекта OPNFV и отрасли в целом, - скеазала Хизер Киркси (Heather Kirksey), вице-президент по развитию проекта и экосистемы (Community and Ecosystem Development), Linux Foundation. – Мы ценим вклад Huawei и поздравляем ее с тем, что она одной из первых получила право использовать маркировку «OPNFV Verified» в своих коммерческих предложениях».