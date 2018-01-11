«Райс» внедрила «1С:Консолидация 8 ПРОФ» в «ЕвроСибЭнерго»

«Райс» завершила внедрение системы «1С:Консолидация 8 ПРОФ» в «ЕвроСибЭнерго» – крупнейшей в России частной энергетической компании и одной из самых больших гидрогенерирующих компаний в мире. В результате стандартизирована методология формирования консолидированной управленческой отчетности и отчетности по МСФО. Организовано централизованное ведение нормативно-справочной информации.

На сбор и проверку данных подразделений уходит теперь всего 1 день. Упростилась сверка внутригрупповых оборотов, сроки ее выполнения сокращены до 5 дней. Подготовка управленческой отчетности по более 80 предприятиям группы ускорилась почти в 3 раза. Ежеквартальная отчетность по МСФО по более 100 компаниям группы формируется значительно быстрее. Кроме того, повысилась детализация данных: количество показателей в управленческой отчетности выросло с 400 до 2000. Это помогло усилить контроль операционной деятельности подразделений.

«ЕвроСибЭнерго» управляет крупнейшими энергопредприятиями России – «Иркутскэнерго», «Красноярская ГЭС», группой компаний «Волгаэнерго» и другими российскими энергокомпаниями. Суммарная установленная мощность под управлением «ЕвроСибЭнерго» составляет 19,5 ГВт электро- и 17 485 Гкал/ч тепловой энергии. Доля компании на российском рынке электроэнергии составляет порядка 9%.

В периметр группы «ЕвроСибЭнерго» входит более 100 компаний. Ежемесячно по группе формируется управленческая отчетность о финансовых и нефинансовых показателях работы подразделений – объеме производства и продаж продукции, численности персонала, удельном расходе натурального топлива и т.п. На основании этой отчетности оценивается исполнение бизнес-плана и бюджетов предприятия, принимаются корректирующие меры, составляются прогнозы на будущие периоды. Кроме того, ежеквартально, в соответствии с требованиями законодательства, составляется консолидированная отчетность по МСФО.

В 2015 году в основном активе «ЕвроСибЭнерго» – группе компаний «Иркутскэнерго» – было завершено успешное внедрение системы «1С:Консолидация 8». В результате проекта существенно упростился сбор и сопоставление информации для подготовки консолидированной отчетности. По остальному периметру компаний, не вошедших в пилотную зону, отчеты по-прежнему формировались вручную с использованием электронных таблиц, процессы подготовки отчетности не были унифицированы. На получение и консолидацию данных уходило много времени, наличие большого количества исходных таблиц затрудняло обработку и анализ данных.

Поскольку система «1С:Консолидация 8» показала себя эффективной и надежной для решения задач подготовки отчетности в группе компаний «Иркутскэнерго» – было принято решение развивать данный продукт и тиражировать его на все компании «ЕвроСибЭнерго».

Партнером по внедрению стала компания «Райс», которая выполнила пилотный проект в «Иркутскэнерго».

За 9 месяцев система была развернута на более чем 300 рабочих местах в остальных компаниях группы. В ходе проекта была стандартизирована методология формирования консолидированной управленческой отчетности и отчетности по МСФО, актуализированы правила трансформации данных. Унифицированы подходы к получению учетных данных. Разграничены права доступа пользователей к системе в соответствии с матрицей ролей. Настроена визуализация процесса подготовки отчетности, внедрены средства первичного и последующего контроля качества данных (Data Quality Management). Организовано централизованное ведение нормативно-справочной информации. Выполнена интеграция системы с учетными программами подразделений и информационными системами верхнего уровня («1С:Бухгалтерия 8», «1С:Управление производственным предприятием»).

Все это упростило сбор и обработку информации для подготовки консолидированной отчетности. Данные подразделений сразу после закрытия отчетного периода автоматически передаются в «1С:Консолидацию 8», специалистам бухгалтерии больше не нужно заполнять пакеты сбора данных вручную. В результате время на сбор и проверку первичных данных сокращено до 1 дня. Достоверность информации повысилась.

На всех предприятиях группы автоматизирован каждый этап подготовки отчетности, включая проверку, трансформацию и консолидацию показателей. Упростилась сверка внутригрупповых оборотов, сроки ее выполнения сокращены на 5 дней. Значительно меньше времени теперь уходит на расчет трансформационных и консолидационных поправок. Это существенно ускорило формирование итоговой ежемесячной отчетности: ранее ее подготовка занимала 44 дня, а после нескольких месяцев эксплуатации новой системы срок подготовки сократился до 15 дней от даты завершения отчетного периода.

По сравнению с пилотной зоной расширено количество трансформационных и консолидационных корректировок. Разработаны новые, более информативные, формы управленческой отчетности, включающие как финансовые, так и нефинансовые показатели. В частности, количество показателей в ежемесячной управленческой отчетности возросло с 400 до 2000. Это помогло усилить контроль операционной деятельности подразделений, позволило выполнять детальный сравнительный анализ показателей и получать более глубокие данные по причинам отклонений. Итоговые показатели теперь можно детализировать до исходных данных.

Григорий Попов, руководитель проекта «Райс» отметил: «Новая система, созданная на основе решения «1С:Консолидация 8», упростила формирование отчетности по МСФО и управленческой отчетности в Группе компаний «ЕвроСибЭнерго». Показатели отчетности стали более понятными и прозрачными: каждый показатель расшифровывается теперь до исходных данных с возможностью проследить движение данных от конкретной организации до консолидации по группе. Мне также хотелось бы отметить высокую важность внедренных средств проверки данных, которые позволяют вовремя обнаружить ошибки, сэкономить время при составлении консолидированной отчетности и обеспечить высокий уровень доверия к системе».

Хардиков Михаил, финансовый директор «Евросибэнерго», сказал: ««1С:Консолидация 8» помогла ускорить получение отчетных данных и обеспечила высокое качество управленческой информации. Достигнута системность процессов и создана основа для дальнейших улучшений, что значительно влияет на успех работы любой крупной компании. «ЕвроСибЭнерго» благодарит компанию «Райс» за их профессионализм. Методологи предлагали подходящие решения по автоматизации отчетности, учитывая специфику нашей отрасли и возможностей выбранного программного продукта».