Инноваторы российских вузов получат от государства по 0,5 млн рублей

Фонд содействия инновациям совместно с рабочей группой НТИ «Автонет» провели финал конкурса «УМНИК» НТИ. В отборе на получение грантов принимали участие эксперты «Сколково», МТС, «Ростелекома», «Мегафона», НП «ГЛОНАСС», а также члены рабочей группы «Автонет» НТИ.

Российские ученые представили новые систему контроля движения автобусов, робота - курьера малогабаритных грузов, систему слежения за соблюдением ПДД (робота – «гаишника»), инновационный дальномер, электромобиль на солнечных батареях, систему проверки устойчивости мостов и другие инновационные разработки. Многие проекты стали отечественными аналогами уже готовых европейских и мировых продуктов, однако это не мешает им составить конкуренцию как на российском сегменте рынка «Автонет», так и за рубежом.

«Второй год подряд Фонд содействия инновациям совместно с рабочей группой «Автонет» НТИ проводит отбор УМНИКов. Мы видим хорошие проекты, рады их поддерживать и ожидаем новых проектов от молодых инноваторов в следующем году», – сообщил руководитель программы «УМНИК» Антон Сорокин.

Председатель жюри, советник со-руководителя рабочей группы НТИ «Автонет» Роман Малкин отметил, что, несмотря на качественные результаты, молодым специалистам стоит готовиться к серьезной конкуренции и не забывать просчитывать рыночную составляющую своих изобретений.

«Из нескольких сотен заявок были отобраны в финал всего двадцать три. Ребята прошли очень тщательный отбор и имеют высокий потенциал на рынке. Мы оценивали проекты по многим критериям. В числе прочих, научная новизна, актуальность идеи и др. Многие из представленных разработок найдут свое инновационное применение на рынке подключенных и беспилотных автомобилей. Сейчас молодые ученые получат гранты, за счет которых смогут усовершенствовать свои разработки и на практике продемонстрируют свои изобретения в реалиях повседневной жизни», - уточнил он.

В ближайшее время с разработчиками будут заключены договоры сроком на 2 года. Грантовая поддержка будет распределена на три этапа. Сумма первого транша составит 200 тысяч рублей, второго этапа – 250 тысяч рублей, финансовая поддержка на третьем этапе составит 50 тысяч рублей. По итогам выделения средств, разработчики отчитаются о потраченных финансах перед Фондом содействия инноваций.