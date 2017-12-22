«Нанолек» сократила время на логистику продукции с помощью SAP ERP

SAP и биофармацевтическая «Нанолек» объявили о завершении внедрения системы SAP ERP на производственной площадке в Кировской области. В результате проекта в 2 раза сократилось время выполнения логистических операций на производстве: от комплектования лекарственных препаратов до их отгрузки. Партнером по внедрению выступила компания Plaut.

Цель проекта - полная автоматизация нового предприятия: внедрение информационных систем и отлаженных процессов производства фармпродукции. Теперь выпуск твердых и жидких лекарственных форм предприятия полностью поддерживается системой SAP ERP. Автоматизировано планирование производства, управление материальными потоками, расчет себестоимости продукции, процесс производства, закупки, складирования, отгрузки готовой продукции, а также проведена интеграция с системой регламентированного учета.

В компании «Нанолек» достигли полного соответствия требованиям европейского и российского законодательств, правил Таможенного союза для фармацевтической промышленности и контроля качества выпускаемых лекарственных форм, в том числе, никогда ранее не производившихся на территории РФ (инновационные вакцины, препараты для терапии ВИЧ, сердечно-сосудистых заболеваний и др.).

«Для нас ключевым процессом производства является контроль качества продукции, так как в конечном итоге это влияет на здоровье людей, которые принимают выпускаемые нами препараты. Система SAP успешно прошла валидацию по правилам GMP и стала нашей стратегической платформой, на которой строится весь процесс производства продукции, и которая также способствует нашему успешному сотрудничеству с ведущими мировыми фармацевтическими компаниями», - отметил Баринов Евгений, финансовый директор компании «Нанолек».

«Наш совместный проект с Нанолек – пример того, как можно одновременно запускать предприятие и вместе с этим с нуля строить в нем информационную систему, которая заработала на начальном этапе производства. Уже сейчас компания получает эффект от внедрения системы SAP, с возможностью производить качественные лекарственные препараты в срок и без издержек», - отметил Алексей Петунин, директор по работе с партнерами, средним и малым бизнесом.

Сейчас в системе работает 102 пользователя. В дальнейшем компания планирует развивать процесс управления сбытом и отчетностью, а также провести интеграцию с системой маркировки готовых лекарственных средств.