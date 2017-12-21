«Альфа-Банк» перевел формирование налоговой отчетности на платформу SAP

«Альфа-Банк», SAP СНГ и MОLGA Consulting завершили проект по реинжинирингу процессов подготовки и консолидации данных для формирования налоговой отчетности по НДФЛ на платформе SAP BW.

«Альфа-Банк» стал первым среди российских банков, который перевел процесс формирования отчетности по НДФЛ на платформу SAP BW. Новое решение оперативно загружает данные из всех систем-источников «Альфа-Банка», включая данные по процессам, учитываемым в SAP HCM, брокерским, депозитарным и розничным операциям.

Система способна не только быстро агрегировать информацию, она также консолидирует и проверяет данные, идентифицирует и соотносит физических лиц по персональным данным. SAP BW располагает готовыми структурами данных и автоматически формирует любые формы налоговой отчетности по НДФЛ, установленные Федеральной налоговой службой РФ (справки 2-НДФЛ, ежеквартальные расчеты 6-НДФЛ, отчетность по брокерским и депозитарным операциям в составе декларации по налогу на прибыль). Новое решение также позволяет вести аналитический учет доходов физических лиц в соответствии с требованиями Налогового кодекса.

«Специфика банковского сектора в области НДФЛ в том, что банки выступают налоговыми агентами не только для своих сотрудников, но и для многочисленных клиентов, а это требует консолидации данных из нескольких систем. Новая система обладает высокой производительностью, обеспечивает быстрое и качественное формирование отчетности, а также поддерживает разнообразные контрольные процедуры и широкую аналитику, - отметила Алина Кохно, начальник налогового управления «Альфа-Банка».

«Цифровая трансформация, проводимая Альфа-Банком – это пример того, как компания из конкурентной отрасли постоянно повышает свою эффективность, тем самым укрепляя лидерство на рынке. Современное инфраструктурное решение, объединяющее лучшие технологические практики SAP, поможет Банку не только уменьшить трудозатраты на подготовку налоговой отчетности и повысить ее достоверность, но и активно поддерживать дальнейший рост бизнеса», - сказал Дмитрий Красюков, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Реализация процессов в новой системе упростит работу по формированию отчетности. Более прозрачным станет управление как процессом подготовки и сдачи отчетности, так и изменениями алгоритмов и интерфейсов по запросу пользователей системы и в соответствии с изменениями законодательства. Помимо этого, система позволит в дальнейшем развивать сервисы самообслуживания работников и клиентов банка, - отметила Мария Шахова, партнер компании MOLGA Consulting.