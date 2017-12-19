В «Росэлектронике» изготовили интерферометр из российских комплектующих

Инженеры холдинга «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработали интерферометр на базе отечественных комплектующих, в том числе собственного производства. Лазерный интерферометрический измеритель наноперемещений, предназначенный для точного измерения длин, получил обозначение «ЛИС-01М».

Прибор разработан совместно со специалистами «Наномера», которые спроектировали оптикомеханическую часть интерферометра и программное обеспечение по обработке измерительных сигналов от фотоприемника. Со стороны холдинга в проекте участвовал Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш». Сотрудники института разработали радиоэлектронный модуль, включающий в себя синтезатор частот для управления акустооптическими преобразователями, усилители мощности, электронный блок фотодетектора и малошумящие источники питания интерферометра.

Основной задачей проекта являлась разработка инженерных решений, позволяющих заместить в подобных приборах импортные электронные компоненты на российские аналоги без ухудшения основных характеристик. В результате, при проектировании, например, синтезаторов частот удалось спроектировать электронные схемы с замещением кварцевых генераторов фирмы Golledge (Великобритания) изделиями российских производителей.

В разработанном интерферометре, в частности, применяются термостабилизированные и термостатированные кварцевые генераторы завода «Метеор» (Волжский, Волгоградская обл., входит в холдинг «Росэлектроника») и «Морион» (Санкт-Петербург).

Использование российских компонентов позволило снизить уровень фазовых шумов при отстройке 100 кГц в полосе 1 Гц по сравнению с показателями, демонстрируемыми британскими генераторами.

Технические характеристики ЛИС-01М. Диапазон измерений линейных перемещений - 10-9-10-2 метра, с дискретностью отсчета 0,1 нм и абсолютная погрешностью 0,5-3 нм в зависимости от диапазона. Диапазон измерений амплитуды ультразвукового смещения - 10-10 - 10-7 метра, при относительной погрешности не более 5% в диапазоне рабочих частот 104 - 106 Гц.

Максимальное значение измеряемой скорости перемещения объекта 3 мм/с, при относительной погрешности не более 1%.

Диапазон измерений коэффициента электроакустического преобразования 106-109 В/м в диапазоне рабочих частот 50-1000 кГц с относительной погрешностью не более 25%. Время измерения – 10 мкс.