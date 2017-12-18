Maykor-GMCS настроила Service Desk для «Аванпост»

Maykor-GMCS объявила о том, что за 1 месяц развернула систему Service Desk на базе Microsoft Dynamics 365 для компании «Аванпост», предоставляющей услуги продаж и обслуживания кассовых аппаратов под брендом «Модуль.Касса».

Service Desk обеспечивает централизованный прием и обработку обращений по основным каналам – телефон, e-mail, корпоративный чат, с их последующей маршрутизацией. Благодаря интеграции с телефонией в момент поступления звонка по номеру абонента происходит автоматический поиск и открытие карточки клиента в системе. Обращения из чата автоматически регистрируются в Service Desk.

Настроенные в системе показатели SLA позволяют отслеживать сроки и качество обработки обращений. А панели мониторинга отображают статистику по обращениям в нескольких аналитических разрезах: каналы обращений, сервисные услуги, подразделения (1,2,3 линии поддержки).

«Количество подключений к «Модуль.Касса» растет, и нам важно обеспечивать высокое качество обслуживания пользователей сервиса. Раньше обращения обрабатывались разрозненно, много времени тратилось на сбор статистики по каждому каналу. Теперь сводная информация по всем обращениям отражается в одном окне, что позволяет оперативно оценить качество обслуживания в целом и по каждому обращению», – сказал Андрей Львов, директор «Аванпост».

На сегодняшний день новой системой Service Desk пользуются специалисты центрального офиса «Аванпост» в Москве и контакт-центра в Новосибирске.

«Настройка решения в столь короткий срок стала возможной благодаря использованию стандартной функциональности модуля Service платформы Microsoft Dynamics 365», – отметил Антон Назаров, бизнес-директор, департамент многофункциональных клиентских решений и сервисов Maykor-GMCS.