Сбербанк запустил сдачу отчетности из 1С одним нажатием клавиши

Совместный проект Сбербанка и фирмы «1С» по отправке электронной отчётности корпоративных заемщиков вышел на этап промышленной эксплуатации. Теперь пользователи «1С:Бухгалтерии 8» могут прямо из программы отправлять более 60 видов отчётов заемщика во все территориальные банки Сбербанка одним нажатием клавиши.

Комплект отчётов для Сбербанка реализован во всех актуальных версиях «1С:Бухгалтерии 8» и в облачном сервисе «1cfresh.com». Комплект охватывает почти все виды ежемесячной и квартальной отчетности. В него входят базовые формы с отчетами о движении средств, о задолженности компании, оборотно-сальдовые ведомости по счетам и отчеты анализа счетов.

«Перевод финансовой отчётности корпоративных заемщиков в электронную форму — часть стратегии Сбербанка по переходу на электронный документооборот. Этот сервис позволит обеспечить прозрачность и эффективность нашего взаимодействия с клиентами, а также избежать ошибок в переданных отчетах», — сказал руководитель блока «Корпоративный бизнес», старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.

В Сбербанке напомнили, что корпоративные заемщики обязательно должны отправлять отчетность в банк, так как это снижает риски по обслуживанию кредитов и позволяет банку отслеживать финансовое здоровье заемщика. Совместный пилотный проект с 1С стартовал в 2016 г. в пяти территориальных банках Сбербанка. По его результатам набор отчетов, которые можно передавать в электронной форме, решили расширить, также открыт сервис для всех корпоративных заемщиков Сбербанка в России.

«Мы продолжаем активно развивать совместные проекты со Сбербанком по интеграции наших программ с его системами, чтобы помочь клиентам, которые пользуются услугами банка, упростить и ускорить бизнес-процессы. Все более активно используется защищенный обмен платежными документами и выписками в рамках сервиса «1С:ДиректБанк», — отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев. — Теперь наши пользователи могут автоматически формировать и отправлять в банк полный набор финансовых отчетов заемщика. Такая возможность особенно важна для небольших компаний, для которых раньше это было непростой задачей».