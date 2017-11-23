Банк ВТБ обеспечил оплату проезда банковскими картами в наземном транспорте Москвы

Банк ВТБ, ГУП «Мосгортранс» и международная платежная система Mastercard реализуют проект по оплате проезда в наземном транспорте Москвы с помощью банковских карт и смартфонов с функцией Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay. ВТБ выступил в проекте банком-эквайером.

Сегодня сервис уже доступен в трамваях столицы № 6 и 27. В ближайшие месяцы услуга появится на целом ряде маршрутов, проходящих по центру города, а также вблизи крупных спортивных, культурных и развлекательных объектов. Для этого в транспорте установят валидаторы нового образца.

Руководитель департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихал отметил: «Группа ВТБ активно участвует в расширении линейки инновационных способов оплаты проезда, предлагая финансовые сервисы для обеспечения бесперебойного и удобного обслуживания».

«Проект по оснащению наземного общественного транспорта валидаторами с возможностью оплаты поездки банковскими картами ‒ важный шаг в развитии пассажирских сервисов. Нововведение позволит заметно повысить удобство проезда как для москвичей, так и для туристов из других городов и стран. Стоимость проезда при оплате таким способом составит 40 рублей – на треть дешевле, чем при покупке разового билета у водителя», ‒ сказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

Валидаторы с обновленным функционалом располагаются у первой двери. Стикеры, информирующие пассажиров о возможности оплаты проезда банковской картой, размещены при входе в транспорт.