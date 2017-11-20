Polymedia оснастила новый офис «Мегафона» мультимедийным оборудованием

Polymedia, системный интегратор и разработчик программных и аппаратных решений, оснастила современным мультимедийным оборудованием новый офис компании «Мегафон», а также реализовала систему бронирования переговорных комнат.

Проект стал победителем национальной премии в области интеграции аудио- видеооборудования и автоматизации зданий ProIntegration Awards 2017 как лучшее решение для корпоративного сектора.

Аудиовизуальными и информационными комплексами было оснащено около 400 помещений разных типов: переговорные комнаты различной вместимости, кабинеты руководителей, зоны отдыха, аудитории, конференц-зал, атриум, пресс-центр и другие помещения. Реализованные решения помогли повысить эффективность проведения совещаний, конференций, тренингов, деловых встреч и других мероприятий, на которых используются системы отображения и управления информацией, а также решения для совместной работы и удаленного взаимодействия.

Реализованная система прямой трансляции проходящих в Атриуме мероприятий на дисплеи в общих зонах офиса позволяет охватить максимальную аудиторию, в разы превышающую вместимость основного зала. За счет удобной интеграции аудиовизуального комплекса в Атриуме со сторонним оборудованием стало возможным проведение телесъемок с прямым включением из офиса компании «Мегафон».

Возможность беспроводного подключения мобильных устройств к экранам общего пользования в переговорных комнатах и зонах отдыха сотрудников позволила проводить оперативные совещания с максимальной эффективностью, а также значительно сократила время подготовки к презентации.

Для оптимизации работы сотрудников «Мегафон» была внедрена специально разработанная система бронирования переговорных комнат на базе платформы Directorix. Благодаря этому решению сотрудники могут бронировать переговорные комнаты не только с рабочего места через сервис MS Exchange, но и непосредственно у переговорной комнаты с помощью интегрированного в дизайн комнаты планшета с уникальным программным обеспечением. Система показывает календарь конкретной переговорной, а также позволяет забронировать ближайшую свободную комнату и прокладывает к ней маршрут, что особенно актуально для многоэтажного офиса сложной архитектуры.

На отдельном этаже был реализован проект академии обучения для группы компаний «Мегафон». Современными средствами мультимедиа были оснащены 18 аудиторий и компьютерных классов. В этих помещениях ежедневно обучаются более 300 сотрудников компании.

«Несомненно стоит отметить масштабность проекта, — сказала генеральный директор Polymedia Елена Новикова. — Нашей команде удалось с успехом справиться со всеми сложными техническими задачами, которые были поставлены заказчиком. Мы грамотно планировали свои действия и всегда находили эффективные решения, даже когда по ходу проекта менялось назначение помещений»,

«Мы успешно сотрудничали с компанией Polymedia еще когда наш основной московский офис находился на улице Вятской. Сегодня благодаря коллегам мы имеем все самые современные инструменты для эффективной и комфортной работы в нашем новом доме. Поставленные Polymedia решения отвечают самым высоким требованиям, предъявляемым к современным системам: качество изображения, звука и удобство эксплуатации. Специальная система бронирования переговорных комнат стала для нас незаменимым решением в условиях большого офиса на 4000 человек, — отметил старший менеджер по ИТ-системам «Мегафон» Евгений Баронин. — В результате реализации проекта на порядок выросло число крупных конференций, проводимых в Атриуме, пресс центре и конференц-зале, включая публичные мероприятия с участием СМИ и выступления высшего руководства перед сотрудниками. Ранее приходилось арендовать внешние площадки под эти задачи, сейчас у нас есть полностью оборудованные для таких целей помещения в собственном офисе, что позволяет значительно экономить бюджет. В месяц проходит 15-20 таких мероприятий. Численность кабинетов и переговорных комнат, оснащенных мультимедийным оборудованием, выросла в 3 раза по сравнению со старыми офисами компании, что позволяет сотрудникам проводить совещания и сеансы ВКС в удобное время и не ждать свободных аудиторий».