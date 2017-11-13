TCI и Tickets Cloud обеспечили продажу билетов на Kraftwerk на блокчейне

Концертное агентство TCI и билетная платформа Tickets Cloud, которая разработала блокчейн-платформу crypto.tickets объявили о том, что билеты на 3D-шоу родоначальников электронной музыки, немецкого квартета Kraftwerk, которое состоится 13 февраля 2018 года на сцене Государственного Кремлевского Дворца в Москве, будут продаваться на блокчейне.

Использование блокчейн в концертной индустрии позволит решить ряд проблем: спекуляции на вторичном рынке, мошенничество и подделка билетов, неполная реализация билетов и отсутствие единого механизма возврата. Для России проблема также крайне актуальна. Продажи до 20% билетов в самые популярные театры Москвы уходят на вторичный рынок, где риск покупки поддельных билетов повышается могокоратко.

Мошеннические схемы встречаются по всему миру: в 2016 году поддельные билеты продавались на концерты Адель, Джастина Бибера, а руководство итальянского футбольного клуба Ювентус выпускало в продажу билетов больше, чем позволял стадион.

Пользуюсь технологией блокчейн, зритель может быть на 100% уверен, что билет получит только он. Все сделки заключаются и «хранятся» в распределенном реестре. Билет можно также подарить, продать на вторичном рынке или вернуть, однако главное – благодаря блокчейн - всегда будет видна его история (путь) и информация обо всех его владельцах. Также блокчейн решает вопрос незаконного копирования и создания поддельных билетов.

«Сначала у нас был бумажный билет, потом - электронный, и теперь мы переходим к криптобилетам. Kraftwerk стали пионерами целого пласта современной культуры, и продажа крипто-билетов именно на их концерт – символичное событие», - отметил Егор Егерев, основатель Tickets Cloud и блокчейн-платформы crypto.tickets.

«Технологии не стоят на месте и появление криптобилетов решают самые актуальные проблемы индустрии: подделки и мошенничество, а также спекуляция на вторичном рынке. TCI всегда старается быть "в теме" и с удовольствием осваивает новые технологии, которые помогут нам и зрителям чувствовать себя в безопасности и идти в ногу с 21 технологичным веком», - сказал Николай Синицын, финансовый директор концертного агентства TCI.