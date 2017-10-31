Группа 36,6 отдала всю ИТ-инфраструктуру на аутсорсинг «Сервионике»

Для группы 36,6 «Сервионика« предоставляет вычислительные мощности, обеспечивает бесперебойную работу ИТ-систем заказчика, включая интернет-аптеку 366.ru, среднесуточное количество заказов в которой уже перевалило за 1,5 тыс. Переход на полную аутсорсинговую поддержку позволил группе 36,6 отказаться от сложного комплекса ИТ-систем на платформах разных вендоров, а также от рисков, связанных с поддержкой собственных серверных, и эксплуатационных затрат на энергообеспечение, теплоотведение, масштабирование и закупки оборудования для проведения модернизации своими силами. Кроме того, упростилось управление ресурсами. В случае необходимости все изменения в конфигурации вносятся специалистами «Сервионики» в течение 3-х рабочих дней – собственными силами заказчика эта работа выполнялась бы в течение нескольких недель с учетом сроков закупки и поставки оборудования.

«Переход на аутсорсинг поддержки ИТ-инфраструктуры позволил нам значительно оптимизировать наши расходы и максимально упростил процесс масштабирования различных технических решений в сети, что особенно важно, учитывая размеры нашего бизнеса», — пояснил Алексей Киселев-Романов, директор по внешним коммуникациям «Аптечная сеть 36,6».

«Сотрудничество с ПАО «Аптечная сеть 36,6» мы выстраиваем на основе лучших отраслевых практик аутсорсинговой поддержки: в активе “Сервионики” есть проекты по поддержке быстрорастущих торговых сетей, их выхода на новые региональные рынки, обеспечения доступности ресурсов в периоды пиковых нагрузок. Наша задача – обеспечивать стабильную работу ИТ-систем и интернет-аптеки 36,6, чтобы каждый покупатель мог заказать и получить необходимые товары максимально удобно и быстро», - подчеркнул Роман Сбытов, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Сервионика».

На первом этапе проекта, после аудита ИТ-инфраструктуры, совместная команда «Сервионики» и 36,6 перевела все оборудование и ИТ-инфраструктуру в ЦОД «ТрастИнфо» (уровень надежности – 99,982%, что соответствует Tier III). Все решения были приведены к единому стандарту, на единую платформу VMware. На предоставленной «Сервионикой» мощной платформе eCloud развернута высоконагруженная аналитическая система сети 36,6, позволяющая получать и использовать для принятия решений актуальную информацию по многим бизнес-параметрам: поставкам, продажам, загруженности точек продаж, запросам клиентов и различным маркетинговым акциям. Переход на новую систему хранения данных позволил обеспечить бизнес-подразделения и руководство компании актуальной информацией для оперативной аналитики из облака в любое время.