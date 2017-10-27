Huawei представила стратегию развития «качественной широкополосной связи»

В ходе четвертого Форума сверхширокополосной связи (Ultra-Broadband Forum, UBBF) Райан Дин (Ryan Ding), исполнительный директор и президент подразделения Huawei Carrier Business Group, представил стратегию компании по развитию «качественной широкополосной связи» (Quality Broadband).

По словам Райана Дина, качество обслуживания становится препятствием для развития широкополосной связи, и операторам необходимо обеспечить более качественное обслуживание, соответствующее требованиям частных лиц и коммерческих предприятий, и интеллектуального мира будущего. Повысив экономическую эффективность инвестиций в широкополосную связь и сократив срок окупаемости таких инвестиций, операторы могут добиться устойчивого развития.

Компания Huawei будет сотрудничать с операторами связи и партнерами из сектора широкополосной связи по всему миру, чтобы создать новую отраслевую экосистему на базе качественной широкополосной связи.

По словам Райана Дина, мировая индустрия широкополосной связи традиционно пользовалась преимуществами своей большой клиентской базы, однако на сегодняшний день качество обслуживания и данные могут быть монетизированы. По данным Международного союза электросвязи (МСЭ), коэффициент мирового проникновения услуг широкополосной связи вырос с 18% в 2006 году до 52% в конце 2016 года.

Ведущие мировые операторы активно ускоряют развертывание своих сетей высокоскоростной широкополосной связи. Свыше 350 операторов уже запустили гигабитные сервисы, еще больше упрочив свои лидерские позиции в этом сегменте услуг. В будущем широкополосная связь перестанет быть просто сетевым соединением – она станет основой интеллектуального мира.

Индустрия широкополосной связи переживает расцвет. Однако она все еще сталкивается с серьезными проблемами, препятствующими развитию. С точки зрения конечного пользователя, качество услуг широкополосной связи нуждается в улучшении, поскольку Wi-Fi-сети способствуют развитию домашней широкополосной связи, а видео сервисы и сервисы виртуальной реальности продолжают развиваться.

С точки зрения операторов связи, срок окупаемости инвестиций в широкополосную связь слишком продолжителен, особенно в развивающихся странах, а, поскольку «последняя миля» [канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи)] остается проблемой, эффективность работы сети низка.

В этом контексте Huawei представила свою стратегию по развитию «качественной широкополосной связи» (Quality Broadband). Компания стремится помогать операторам повышать качество подключений и обслуживания клиентов, целенаправленно инвестировать и развертывать сети с акцентом на прибыль, чтобы воспользоваться новыми возможностями широкополосной связи.

Huawei считает, что качественная широкополосная связь возможна только при условии эксплуатации сети, ориентированной на абонентский опыт и развития сети, нацеленной на прибыль. Эти два фактора могут помочь операторам развить дифференцированные конкурентные преимущества и добиться коммерческого успеха.

Первое, что необходимо для управления сетью с акцентом на абонентский опыт, по мнению экспертов Huawei, – это создание визуализированной, легко управляемой и работоспособной домашней сети и повышение качества соединения за счет улучшения домашнего Wi-Fi-доступа. Качество широкополосных сервисов, таких как видео, виртуальная реальность, игры и выделенные линии связи, также нуждается в улучшении. Операторы должны переключить внимание со строительства каналов на строительство платформ для формирования уникальных моделей услуг широкополосной связи.

Компания Huawei также предлагает операторам усовершенствовать свои комплексные процессы в работе с конечными пользователями и повысить качество обслуживания и степень удовлетворенности пользователей. Если подходить к этому одновременно с точки зрения бизнеса, обеспечения качества работы сети и сервисов, конкурентоспособность услуг широкополосной связи повысится.

Для развертывания сети с акцентом на прибыль, по мнению Huawei, операторам необходимо сконцентрироваться на окупаемости инвестиций и стремиться целенаправленно развертывать и финансировать сети с акцентом на сокращение срока окупаемости. В частности, операторы могут внедрить технологии обработки больших данных, ориентированные на приоритетные регионы и приоритетных пользователей. На уровне «последней мили» операторы могут использовать любые средства передачи – оптоволоконные, медные и беспроводные – для увеличения скорости широкополосной связи в сочетании с оптимальной общей стоимостью владения.

Для транспортных сетей связи операторы могут воспользоваться несколькими методами, такими как синергия фиксированной и мобильной связи, коллективное использование инфраструктуры и создание отраслевых альянсов, чтобы совместно пользоваться преимуществами и полноценно сотрудничать с другими отраслями. Кроме того, операторы могут внедрить легкую систему операционной поддержки, карты покрытия сети и другие решения для ускорения предоставления услуг широкополосной связи, увеличения количества пользователей и сокращения срока окупаемости.

Huawei обладает большим опытом в области внедрения услуг широкополосной связи по всему миру, что позволило ей создать комплексную систему поддержки, включающую бизнес-консалтинг, планирование сети, операционный консалтинг и уникальные продукты и решения. Все это на мировом уровне помогает операторам создавать качественные сети широкополосной связи, значительно повышать качество работы видеосервисов и быстро наращивать базу пользователей в этом сегменте. В развивающихся странах Huawei помогала операторам целенаправленно инвестировать в FTTH и эффективно развертывать сети, значительно сокращая срок окупаемости.

В будущем Huawei продолжит работать с операторами и отраслевыми партнерами в направлении эксплуатации сети, ориентированной на абонентский опыт и развития сети с акцентом на прибыль, чтобы воспользоваться новыми возможностями в секторе широкополосной связи и совместно создать новую устойчивую экосистему для этого.