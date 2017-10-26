AMD представила процессоры Ryzen 7 2700U и Ryzen 5 2500U для ультратонких ноутбуков

AMD сообщила о выпуске гибридных процессоров AMD Ryzen с графическим ядром Radeon Vega, ранее известных под кодовым названием Raven Ridge” Новинки показывают высокую производительность при оптимальной энергоэффективности для устройств 2-в-1, ноутбуков-трансформеров и ультратонких ноутбуков.

Вместе с настраиваемым TDP 15 Вт, процессоры AMD Ryzen 7 2700U и Ryzen 5 2500U сочетают архитектуру ядер Zen x86 с технологией AMD SenseMI и графику Radeon Vega в виде системы-на-кристалле.

«Мы обещали вернуть инновации и конкуренцию в каждый сегмент рынка ПК в 2017 году, и сегодня пришло время исполнить это обещание для потребительских ноутбуков после успешного запуска на рынках потребительских, коммерческих и высокопроизводительных настольных ПК ранее в текущем году, — сказал Джим Андерсон, старший вице-президент и генеральный менеджер Computing and Graphics Group в AMD. — Мобильные процессоры Ryzen предлагают лучшую производительность для повседневных задач, многопоточных приложении и серьезных нагрузок, демонстрируя при этом поразительное время работы от батареи. Мы рады предложить самый быстрый в мире процессор для ультратонких ноутбуков, предоставив потребителям возможность получить максимум от ноутбуков, представленных нашими OEM-партнерами».

Четырехъядерные восьмипоточные мобильные процессоры Ryzen обладают технологией AMD SenseMI и предлагают производительность в тонком форм-факторе. AMD Ryzen 7 2700U является процессором для ультратонких ноутбуков с номинальным TDP 15 Вт. AMD Ryzen обеспечивают высокую производительность по сравнению с предыдущим поколением процессоров AMD: до 3 раз больше процессорной производительности, до 2,28 раз больше графической производительности, до 58% меньше потребления энергии.

Впервые в мобильных процессорах Ryzen: новая технология Precision Boost 2 для ускорения работы процессора с увеличением частоты не одного, а нескольких ядер; технология Mobile Extended Frequency Range (mXFR) для повышения уровня стабильной производительности в ноутбуках при наличии соответствующей системы охлаждения. Такие ноутбуки будут сертифицированы знаком Ultimate XFR Performance.

В ближайшие недели системы на базе процессоров Ryzen с графикой Radeon поступят в продажу. Это будут ноутбуки от ведущих производителей, включая Acer, HP и Lenovo. Дальнейшее обновление моделей от Dell, Asus и других производителей ожидается в начале 2018 года.