Новосибирская область подписала соглашение по программе устранения цифрового неравенства

Сегодня в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Новосибирской областью. Документ подписали министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров, президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский и временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

В рамках соглашения современными услугами связи будет обеспечено свыше 300 населенных пунктов области. Подписание состоялось в ходе Шестого международного форума инновационного развития «Открытые инновации».

Целью соглашения является развитие телекоммуникационной инфраструктуры и комплексных государственных информационных систем на территории Новосибирской области. Одним из основных направлений сотрудничества является устранение цифрового неравенства и обеспечение равных возможностей для всех жителей регионов в использовании современных услуг связи, включая высокоскоростной доступ в интернет.

Согласно подписанному документу в 279 населенных пунктах Новосибирской области, где проживает от 250 до 500 человек, будут установлены точки доступа, предоставляющие бесплатный широкополосный доступ в интернет без ограничений по объему переданной или полученной информации на скорости не менее 10 Мбит/с. Еще в 24 населенных пунктах области, где проживает свыше 500 человек, планируется модернизация местной и внутризоновой сети электросвязи, которая позволит предоставлять современные услуги связи, в том числе доступ к скоростному интернету.

Подписанное трехстороннее соглашение позволит максимально быстро реализовать план строительства каналов связи и снять все возможные административные барьеры на пути реализации договора.

В настоящий момент трехсторонние соглашения о сотрудничестве подписали 47 субъектов РФ.