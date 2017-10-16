WaveAccess и «Корус Консалтинг» будут совместно развивать платформу K-Point

WaveAccess и ГК «Корус Консалтинг» объявили о стратегическом партнерстве в области развития BPM-платформы K-Point. В рамках соглашения WaveAccess будет предлагать услуги по внедрению и настройке K-Point для российских компаний. «Корус Консалтинг» развивает комплексную систему автоматизации бизнес-процессов K-Point с 2014 года.

Компания WaveAccess стала авторизованным партнером системного интегратора «Корус Консалтинг» по развитию российской программной платформы K-Point. WaveAccess будет внедрять и поддерживать систему. Компания обладает богатым опытом в области автоматизации бизнес-процессов, оценки и внедрения BPM-решений. В частности, WaveAccess разработала и внедрила ряд решений на базе K-Point для автоматизации внутренних процессов компании.

K-Point — многофункциональная платформа для систематизации сбора и анализа данных, которые не обрабатываются промышленными системами автоматизации и традиционно ведутся в разрозненных файлах Excel. Платформа помогает сократить количество рутинных операций. Ее отличает единая и понятная структура хранения информации в базе, короткий срок внедрения, гибкость настроек и простота использования. «Корус Консалтинг» активно развивает существующую функциональность системы, в том числе для реализации специфических требований заказчиков в области управления персоналом, закупок, проведения опросов, сбора требований и других.

«K-Point — это специализированное BPM-решение с интуитивно понятным интерфейсом. Его уже используют десятки российских компаний в различных отраслях, что подтверждает репутацию платформы как простого в использовании и при этом эффективного инструмента для сбора и упорядочивания данных. Партнерство с WaveAccess позволит еще большему количеству компаний получить высококачественное решение в области автоматизации бизнес-процессов вместе с услугами по внедрению и поддержке», — отметила Ангелина Михина, руководитель направления BPM департамента BI ГК «Корус Консалтинг».

«Мы видим большие перспективы применения K-Point в таких отраслях как ритейл, логистика, строительство, в финансовом секторе. Мы предложим заказчикам не только интеграцию и настройку K-Point, но и кастомные решения на базе BPM-системы. Надеемся, что соглашение с "Корус Консалтинг" выведет наше многолетнее сотрудничество на новый уровень», — сказал операционный и коммерческий директор WaveAccess Андрей Низовский.