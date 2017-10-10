«РТ-Информ» совершенствует стандарт использования ПО и оборудования Ростеха

11 октября в Сочи открывается заседание клуба ИТ-директоров госкорпорации Ростех (КИГР). Главными темами встречи станут обсуждение вопросов развития стандарта использования ПО и оборудования, трансформации промышленности в эпоху цифровой экономики, современных тенденций рынка ИТ-услуг.

В центре внимания участников КИГРа будут вопросы модернизации ИТ-инфраструктуры, автоматизации производственных и административных процессов, перехода к аутсорсинговой модели развития информационных технологий на предприятиях.

КИГР, созданный по инициативе «РТ-Информ» и при поддержке госкорпорации, объединяет ключевых ИТ-менеджеров холдингов и предприятий, представителей профильных департаментов Ростеха, ведущих российских и зарубежных производителей продуктов в области информационных технологий. Среди ИТ-сообщества КИГР зарекомендовал себя как уникальная площадка для бизнес-встреч и нетворкинга, на которой ИТ-руководители со всей России обмениваются опытом реализации успешных кейсов в области информатизации.

В рамках сочинского КИГРа пройдет обсуждение вопросов применения стандарта ПО и оборудования компаниями с разным уровнем развития и реализуемыми подходами к информатизации внутренних процессов.

В ходе панельной дискуссии между представителями предприятий, экспертами «РТ-Информ» и ведущими производителями продуктов в области ИТ участниками конференции будет сформирован портфель рекомендаций по созданию фонда типовых решений.

Панельная дискуссия по стандарту будет дополнена кейс-сессией «Цифровое предприятие». В частности, специалисты государственного Рязанского приборногозавода расскажут о системе управления данными об изделии, а представители Уралвагонзавода и Казанского вертолетного завода поделятся опытом создания элементов цифрового предприятия.

«РТ-Информ» как разработчик стандарта использования ПО и оборудования постоянно совершенствует методологию документа, ориентируясь на потребности внутреннего рынка и задачи госкорпорации, - отмечает генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов. В рамках сочинского КИГРа мы рассчитываем на продуктивный диалог, с тем чтобы вместе определить наиболее оптимальные пути развития ИТ и сократить временные и технологические издержки предприятий».

Клуб ИТ-директоров Госкорпорации «Ростех» (КИГР) проводится по инициативе «РТ-Информ» с 2015 года. Заседания собираются на регулярной основе дважды в год. Участники КИГР получают возможность быть в курсе последних тенденций рынка информационных технологий, обмениваться опытом реализации успешных проектов, обсуждать с коллегами из ИТ-служб методические и практические вопросы модернизации информационных систем и инфраструктуры предприятий. За время проведения Клуб посетили более 400 ИТ-директоров крупнейших предприятий корпорации, около 150 из них являются постоянными участниками профессиональных встреч.