Виртуальная машина Fortinet FortiGate доступна на платформе Oracle Cloud Marketplace

Fortinet объявила о размещении виртуальной машины FortiGate (VM) на платформе Oracle Cloud Marketplace.

Межсетевой экран следующего поколения для виртуальной машины FortiGate доступен клиентам Oracle Cloud в рамках модели использования собственной лицензии (BYOL). Решение поддерживает безопасный перенос корпоративных рабочих нагрузок и приложений в общедоступное облако, а также подключения типа «сеть-сеть», сегментацию между облаками и согласованное применение политик безопасности.

Платформа Oracle Cloud Marketplace — это единый центр обслуживания клиентов Oracle, нуждающихся в надежных бизнес-приложениях, и поставщиков услуг, предлагающих уникальные бизнес-решения, в том числе средства, расширяющие функциональность приложений Oracle Cloud. Oracle Cloud — это комплексное общедоступное облако, предоставляющее корпоративные службы на каждом уровне стека облачных технологий, в число которых входят модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS), «платформа как услуга» (PaaS), «инфраструктура как услуга» (IaaS) и «данные как услуга» (DaaS).

Компания Fortinet является ключевым спонсором конференции Oracle OpenWorld 2017 в категории «Новейшая партнерская облачная платформа» и представляет последние виртуализированные решения в составе адаптивной системы сетевой безопасности Fortinet.

Компания Fortinet продемонстрирует, как при помощи виртуальной машины FortiGate клиенты Oracle смогут совместить функциональность и гибкость общедоступного облака с функциями обеспечения безопасности, детализированного управления и отслеживания локальной инфраструктуры.

По данным недавнего исследования, проведенного компанией ESG Research, 69 процентов специалистов по информационной безопасности сообщают, что в их организациях не до конца освоены процедуры применения политик безопасности к общедоступным и частным облачным инфраструктурам. 62 процента респондентов заявляют о сложностях, связанных с обеспечением одинакового уровня эффективности отслеживания рабочих нагрузок в облаке и физических сетях. Для защиты постоянно изменяющихся сред необходима адаптивная система сетевой безопасности, оснащенная интегрированными функциями безопасности и сетевыми технологиями, которые поддерживают обмен данными и взаимодействие в целях выявления, изолирования и реагирования на угрозы в режиме реального времени.

Компании Fortinet и Oracle расширяют сотрудничество в целях предоставления виртуализированных средств защиты в рамках общедоступных и гибридных облачных сред Oracle. Компании по требованию предоставляют доступ к многоуровневым функциям безопасности, необходимым для защиты динамичных облачных сетей. Благодаря виртуальным машинам FortiGate, доступным в рамках модели использования собственной лицензии (BYOL) на платформе Oracle Cloud Marketplace, клиенты Oracle Cloud могут получить доступ к собранным отделом FortiGuard Labs данным о продвинутых угрозах, а также к ведущей операционной системе безопасности FortiOS, которая поддерживает комплексное управление функциями безопасности, отслеживание рабочих нагрузок и администрирование физических, виртуальных и облачных сред.

Платформа Oracle Cloud Marketplace оснащена интуитивно понятным пользовательским интерфейсом поиска доступных приложений и служб. Благодаря оценкам и отзывам пользователей клиенты могут выбрать бизнес-решения, наиболее подходящие для их организаций. Новые функции автоматизированной установки приложений упрощают развертывание бизнес-приложений поставщиков в клиентских инфраструктурах при помощи централизованного облачного интерфейса.

Fortinet одной из первых внедрила инфраструктуру Oracle Cloud с интегрированной виртуальной машиной FortiGate. Благодаря этому пользователи смогут осуществлять безопасный перенос важных рабочих нагрузок из локальных и частных облачных инфраструктур в общедоступные облачные развертывания без снижения эффективности отслеживания политик. Решение Oracle Cloud поддерживает масштабирование при помощи нескольких доменов доступности (AD) и демонстрирует низкие показатели задержки при высокой пропускной способности. В то же время решение FortiGate дополняет облачные службы функциями безопасности, обеспечивающими многоуровневую защиту высокой доступности, что особенно актуально для переноса важных рабочих нагрузок на межрегиональном уровне.