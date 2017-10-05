Для клерков из Москва-Сити запущен бот BreakQ для заказов обедов в местных ресторанах

Российский стартап BreakQ (сокр. от Break Queue) создал чат-бота, который позволяет сэкономить время на очередях и ожидании приготовления заказа в кафе и ресторанах, расположенных в периметре офисного кластера «Москва-Сити». С помощью чат-бота в Telegram пользователи могут найти заведение, расположенное в непосредственной близости от офиса, ознакомиться с меню, выбрать интересующие блюда и сформировать предзаказ, который можно сразу же оплатить кредитной картой. Готовую еду можно получить в ресторане в нужное время, назвав кодовое слово, придуманное чат-ботом.

Новый сервис позволит оптимизировать время, которое офисные работники «Москва-Сити» тратят на обед: возможность предзаказа избавляет от необходимости простаивания в очередях или длительного ожидания во время приготовления пищи. Кроме того, в одном окне можно сразу ознакомиться с меню нескольких заведений и выбрать то, которое больше пришлось по вкусу.

На сегодняшний день BreakQ сотрудничает с четырьмя заведениями общественного питания в «Москва-Сити», в ближайшие планы компании входит подписание контрактов с еще девятью кафе и ресторанами. В дальнейшем планируется расширения зоны покрытия и выход за пределы офисного кластера «Москва-сити» на городской уровень. Также сервис постоянно обновляется и планирует расшириться на Facebook мессенджер.

«Мы провели опрос среди потенциальных работодателей из числа арендаторов «Москва-Сити» и выяснили, что для многих из них длительное время обеда сотрудников является проблемой. С помощью нашего сервиса время, затрачиваемое на обеденный перерыв, сокращается минимум на 30 минут. Мы рассчитываем на большой интерес к сервису в том числе и со стороны руководителей компаний, базирующихся в «Москва-Сити», - сказала Козарь Елена, основатель стартапа.