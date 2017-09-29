Synology представила 4-дисковый NAS сервер DiskStation DS418play

Synology Inc. представила 4-дисковый NAS сервер DiskStation DS418play в качестве решения для домашнего мультимедиа центра.

DS418play оснащен двухъядерным процессором 2 ГГц с возможностью увеличения до 2,5 ГГц. Новинка поставляется с 2 ГБ оперативной памяти DDR3L, что в 2 раза больше, чем у предшествующей модели, и может быть расширена до 6 ГБ для повышения производительности при использовании в многозадачной среде. Работая на базе нового аппаратного транскодирующего модуля, DS418play поддерживает двухканальное транскодирование 4K видео H.265/H.264.

«Мобильные устройства, поддерживающие видео 4К, становятся все более популярны. При этом, видеофайлы формата 4K занимают слишком много места на диске, и не все модели домашних телевизоров поддерживают этот формат, и как следствие, пользователи вынуждены записывать видео с более низком разрешением, - сказал Майкл Ванг (Michael Wang), менеджер по продукции Synology Inc. - Благодаря DS418play, поддерживающим до 40ТБ дискового пространства, вы можете хранить свои любимые ролики в ультра высоком разрешении, создавать коллекции фильмов, обмениваться ими с друзьями и членами семьи, на лету транскодировать видео для воспроизведения его на устройствах, не поддерживающих 4К».

Процессор DS418play поддерживает возможность дополнительной защиты ваших данных. При агрегации каналов DS418play обеспечивает высокую пропускную способность защищенных данных – более 226 МБ/с при чтении и 185 МБ/с при записи. Цифровой контент пользователей при этом надежно защищен алгоритмом AES, обеспечивающим высокую скорость передачи данных.

DS418play работает под управлением DiskStation Manager (DSM) 6.1, самой современной и интуитивно понятной оперативной системой для NAS, предлагающей пользователям большой спектр различных приложений для продуктивной работы.

Synology DS418play уже доступен к отгрузкам по всему миру.