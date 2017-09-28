Технология Smart IDReader внедрена в приложения инвестиционной платформы Simple Invest

Smart Engines объявила о том, что ее технология распознавания документов Smart IDReader внедрена в iOS и Android приложения мобильной платформы для инвестиций Simple Invest компании «Симпл Инвест».

Simple Invest представляет собой приложение для инвестиций в валюту и ведущие российские и мировые компании. В процессе создании приложения Simple Invest принимали участие разработчики игрового симулятора для потенциальных инвесторов Invest Battle. Партнером проекта по открытию и сопровождению инвестиционных счетов выступает компания «БКС Брокер».

Пользователям мобильного приложения Simple Invest для ввода данных паспорта РФ при дистанционном открытии брокерского счета достаточно показать документ камере смартфона. После этого Smart IDReader в режиме реального времени за несколько секунд распознает данные разворота паспорта РФ и внесет их в соответствующие поля заполняемой формы.

Технология Smart IDReader разработана специалистами российской компании Smart Engines и предназначена для распознавания широкого класса удостоверяющих документов на изображениях и видеопоследовательностях. При работе Smart IDReader на мобильных устройствах распознавание осуществляются в видеопотоке камеры мобильного телефона на самом устройстве «on-device». Персональные данные пользователей не передаются на обработку через интернет во внешние сервисы и при этом используется только оперативную память смартфона.

Генеральный директор «Симпл Инвест» Дмитрий Простов отметил: «Для нас как для финтех компании наряду с традиционными экономическими показателями особенно важна инновационная составляющая проекта. Использование продукта Smart IDReader это инновация, упрощающая нашим пользователям ввод паспортных данных при открытии счета. Показал документ и через секунду все данные уже внесены в анкету. Важно отметить, что решение Smart Engines надежно работает даже на смартфонах среднего ценового сегмента.»

Функционал распознавания паспорта РФ с помощью Smart IDReader доступен в приложении Simple Invest для iOS и Android.