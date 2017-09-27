В «Рестриме» назначен новый генеральный директор

Сергей Конюхов назначен генеральным директором компании «Рестрим», дочерней компании «Ростелекома».

Сергей Владимирович Конюхов родился 1 ноября 1968 г. в Щёлково Московской области. В 1990 году окончил Военную Академию им. Можайского в Санкт-Петербурге по специальности инженер-математик. В 2011 году получил диплом MBA бизнес-школы при РЭУ им. Плеханова.

За время работы в сфере информационных технологий и проектного управления Сергей прошёл путь от инженера-программиста до руководителя высших ступеней управления ИТ. Под его руководством реализованы успешные проекты по автоматизации в крупнейших российских и международных компаниях различных отраслей, включая Сбербанк, ТНК-ВР, ВАТ, Альфастрахование, Тинькофф Страхование.

«Рестрим» был создан в начале 2015 г. как компания, которая должна была взять на себя реализацию стратегических проектов, связанных с видеонаблюдением на выборах и едином государственном экзамене, вместе с тем к настоящему времени «Рестрим» трансформировался из компании «с одним проектом» в одного из основных технологических партнеров «Ростелекома».

В планах компании – продолжить формирование высокотехнологичного кластера для создания и развития новых цифровых сервисов и продуктов, что поможет «Ростелекому» оставаться лидером рынка. Кроме этого «Рестрим» продолжит разработку платформы флагманского сервиса «Ростелекома» – Интерактивное телевидение и активное сотрудничество с digital-офисом и Центром стратегических инноваций «Ростелекома».