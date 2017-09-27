DataCore Software представила DataCore MaxParallel для оптимизации баз данных

DataCore Software представила свой первый продукт для оптимизации баз данных, предназначенный для быстрой обработки транзакций и аналитики в реальном времени. MaxParallel for SQL Server уже доступен на Azure Marketplace, а также у авторизованных партнеров DataCore по всему миру. Этот продукт поддерживает базы данных SQL Server 2016, 2014, 2012 и 2008, работающие как на площадке заказчика, так и в облаке.

От нового решения DataCore больше всего выиграют такие приложения, как e-Commerce, ERP, высокочастотный трейдинг, оптимизация запасов и обнаружение сбоев/угроз, а также новые приложения для реализации таких инициатив цифрового мира, как IoT. Эти и другие приложения, интенсивно использующие базы данных, часто начинают сильно «тормозить», если на них обрушивается шквал запросов от живых покупателей и работающих в реальном времени программных процессов. MaxParallel for SQL Server устраняет конфликты из-за ресурсов в многоядерных системах, что существенно улучшает продуктивность приложений Online Transaction Processing (OLTP) и Online Analytical Processing (OLAP) и обеспечивает быструю обработку запросов в периоды пиковой нагрузки. Важно подчеркнуть, что для использования этого решения, значительно улучшающего обслуживание конечных пользователей, не требуется дополнительное оборудование и модификация программного кода приложений.

«MaxParallel меняет правила игры, - заявил Джордж Тейшейра (George Teixeira), CEO и президент DataCore Software. – Как известно, время - это деньги, и параллельное выполнение заданий не только экономит время, но и дает существенную выгоду бизнесу за счет многократного ускорения обработки транзакций, генерации отчетов и анализа трендов, что помогает компаниям лучше реагировать на запросы своих клиентов и быть впереди конкурентов».

Первые пользователи, применявшие MaxParallel для приложений с большим объемом транзакций, сократили время обработки запросов в 1.2 – 3 раза, смогли обрабатывать на 20 – 60 процентов больше транзакций и в 1,5 – 2 раза быстрее подготавливать отчеты.

Ведущий онлайн дистрибьютор автомобильных шин компания Tyreworld, использовала новое программное обеспечение DataCore Software в своей продуктивной системе с июня 2017 года. «После установки DataCore MaxParallel for SQL Server существенно быстрее выполняется обновление данных о запасах в реальном времени, передача активов и обновление цен, поэтому мы смогли подготовить для покупателей более выгодные предложения, - сказал Мануэль Ханке (Manuel Hanke), ИТ-менеджер Tyreworld GMBH, - Это инсталлируемое без каких-либо усилий программное обеспечение позволило добиться фантастической скорости работы с базой данных. Оно за одну ночь изменило наш бизнес».

Несколько партнеров Microsoft, имеющих статус Microsoft SQL Server Partner, также смогли протестировать новое программное обеспечение до его официального выпуска.

Иохим Дрехер (Joachim Dreher), директор по технологиям (CTO) компании Desk Software and Consulting GmbH, имеющей статус Platinum Sage Partner, сказал: «Когда мы приступили к тестированию MaxParallel on SQL Server 2016, мы не ожидали особых результатов, поскольку наша база великолепно оптимизирована, но к нашему удивлению ее продуктивность после установки программного обеспечения DataCore выросла более чем на 30%».

В основе MaxParallel лежит технология, созданная на основе прежних разработок компании, связанных с оптимизацией хранения.

Директор по технологиям (CTO) DataCore Рони Путра (Roni Putra), отметил: «Программное обеспечение MaxParallel выросло из наших разработок для приложений с очень высокой интенсивностью обращения к данным. Мы начинали с систем хранения и затем увидели, что основная причина проблем, связанных с этими приложениями, кроется внутри серверов. Вскоре стало очевидно, что технология Parallel I/O может устранить конфликты из-за ресурсов, вызванные последовательным доступом к базе данных, причем применение этой технологии дает положительный эффект, даже если в самой базе данных реализовано распараллеливание запросов».

MaxParallel – это самостоятельный продукт, не зависящий от линейки продуктов DataCore для систем хранения данных. Тем не менее, выпускаемые компанией программные пакеты SANsymphony и Hyper-Converged Virtual SAN реализуют сервисы общего хранения, которые могут дополнительно улучшить производительность баз данных и эффективность работы при других смешанных нагрузках.

Редакция Standard и Enterprise продукта MaxParallel for SQL Server будут стоить около 15% от рекомендованной розничной цены соответствующих редакций Microsoft SQL Server. Программное обеспечение можно лицензировать по модели подписки (с почасовой оплатой) либо купить бессрочную лицензию в зависимости от числа ядер процессора хоста, на котором работает SQL Server. Информация о тарифах для почасовой оплаты размещены на Azure Marketplace.

Заинтересованные стороны могут получить доступ к продукту для ознакомительного тестирования в течение 30 дней, а также провести интерактивный тест-драйв продукта.