Cloud4Y подтвердила соответствие системы менеджмента качества стандарту ISO 9001:2015

Cloud4Y объявила о том, что в начале сентября орган по сертификации систем менеджмента «Новастандарт» по результатам аудита и оценки принял решение подтвердить действие сертификата соответствия системы менеджмента качества облачного провайдера Cloud4Y (компания «Флекс») стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Соответствие станадрту ISO 9001:2015 системы менеджмента качества Cloud4Y означает, что организация с пониманием ее контекста определила требуемые входы и ожидаемые выходы своих процессов, их последовательность и взаимодействие, установила показатели результативности для каждого процесса, обеспечила доступность ресурсов, необходимых для этих процессов, распределила обязанности, ответственность и полномочия. При этом использование риск ориентированного мышления позволило оценивать всю систему и вносить изменения, необходимые для обеспечения того, что намеченные компанией цели будут достигнуты с максимальной вероятностью.

«В основе нашего бизнеса менеджмент качества, который обеспечивает стабильный выход из наших процессов. Имея стабильную и отлаженную систему, мы готовы взять на себя ответственность, в том числе юридическую (SLA 99,95%), и стать надёжным звеном в цепи IT-процессов организаций всех уровней и размеров. Для каждого клиента мы стараемся найти оптимальное IT-решение, полностью поняв и удовлетворив потребности заказчика», - отметил генеральный директор Cloud4Y Николай Фокин.

Сертифицированная СМК корпоративного облачного провайдера Cloud4Y применима к проектированию, разработке, поставке, монтажу и обслуживанию информационных сетей, систем и комплексов, технической поддержке, IT-аутсорсингу и консалтингу, сервисному обслуживанию, проектированию, внедрению, обслуживанию и эксплуатации программной продукции и АИС, услугам аренды виртуальных ресурсов, почтовому хостингу, защите от сетевых атак, размещению оборудования клиентов в ЦОДах, предоставлению выделенных каналов связи, оптоволокна и соединительных линий связи в дата-центрах, администрированию ОС, БД и активных сетевых устройств.