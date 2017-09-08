Tickets Cloud выводит на ICO проект crypto.tickets

Технологическая билетная платформа Tickets Cloud объявила о выподен на ICO проекта на базе технологии блокчейн crypto.tickets. ICO стартует 5 октября 2017 г. и продлится 4 недели, в процессе будут выпущены токены TKT на базе смарт-контрактов c ограниченной эмиссией. Компания намерена привлечь до $23 млн. Токены можно приобрести за Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) и Ethereum Classic (ETC).

Привлеченные средства будут направлены на создание экосистемы crypto.tickets на базе блокчейн. Использование технологии будущего позволит решить основные проблемы, которые сейчас стоят перед индустрией по продаже билетов. Причем в данном случае речь идет не просто об очередном решение на базе блокчейн, crypto.tickets станет децентрализованной универсальной билетной платформой, которую могут использовать все участники индустрии, как в России, так и на международном уровне. То есть конкуренции с другими билетными системами не будет, наоборот к crypto.tickets сможет подключиться любая работающая система, которая таким образом сможет воспользоваться преимуществами блокчейн-технологий для себя и своих клиентов.

По словам основателя компании Tickets Cloud Егора Егерева, «экосистема упростит и автоматизирует процессы взаимодействия участников билетного рынка, а использование новейшей технологии блокчейн позволит решить такие проблемы как подделка билетов, мошенничество, неуправляемые спекуляции на вторичном рынке, неполная реализация билетов».

Все сделки, связанные с покупкой и продажей, возвратом, обменом билетов и другими операциями, будут заключаться в системе с помощью технологии блокчейн, а взаимоотношения между сторонами регулироваться на уровне смарт-контрактов. В рамках системы организаторы смогут выпускать криптобилеты, что исключает возможность подделки и позволяет вывести на новый уровень процесс коммуникации между ними и владельцами криптобилетов. «Технология криптобилетов даст возможность как получать дополнительную прибыль от перекупщиков, так и, наоборот, запретить любую перепродажу и передачу билета от пользователя к пользователю», - отмечает Е. Егерев. Можно поставить ограничение «один билет в одни руки». В результате процесс выпуска билетов становится гибким и полностью управляемым. Как рассказали создатели проекта, у организаторов так же появится возможность выпускать свои токены, которые будут использоваться как программа лояльности и основная валюта их бренда. Так же этот механизм организаторы смогут использовать как краудфандинг для своих проектов.

Распространители в новой системе получат доступ ко всем билетам как на первичном, так и на вторичном рынке. Смарт-контракт будет гарантом безопасности сделок, а интеграция с Tickets Cloud позволит работать с любым количеством организаторов и брокеров вторичного рынка в рамках одного договора и одного API.

В настоящее время ежемесячный оборот компании Tickets Cloud составляет $2 млн, с 2015 по 2016 год этот показатель вырос на 500%. В течение первых трех лет развития проект привлек более $1,6 млн. На сегодняшний день заключено около 950 контрактов с организаторами и продано более 800 тысяч билетов. В 2017 году Tickets Cloud стал первой в мире компанией, на технологической базе которой билеты на мероприятия начал реализовывать гигант международной интернет-торговли Aliexpress.