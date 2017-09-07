Fujitsu представила Primeflex VMware Cloud Foundation для создания программно-определяемых ЦОДов

Fujitsu объявила о выпуске первого решения для полностью программно-определяемых центров обработки данных для сред VMware. Primeflex для VMware Cloud Foundation ускоряет создание программно-определяемых ЦОД (Software-Defined Data Center, SDDC) для построения гибкой и адаптивной вычислительной инфраструктуры.

Интегрированная система Primeflex для VMware Cloud Foundation компании Fujitsu, которая будет продемонстрирована на конференции VMworld в Барселоне, разработана для того, чтобы компании могли максимально легко приобретать, развертывать и обслуживать крупномасштабные SDDC. Заказчики могут выбрать либо полностью готовую интегрированную систему, либо эталонную архитектуру Fujitsu. Готовые системы позволяет развернуть облако IaaS всего за несколько часов, используя привычное программное обеспечение VMware. Эталонная архитектура использует предварительно отобранные и сертифицированные узлы vSAN Ready Nodes для VMware Cloud Foundation.

С помощью этих двух решений системы Primeflex предоставляют еще больше возможностей для построения масштабируемых, эффективных и динамичных локальных программно-определяемых инфраструктур на основе VMware Cloud Foundation, адаптированных в соответствии с потребностями конкретной компании.

Основной принцип Primeflex для VMware Cloud Foundation заключается в том, чтобы предоставить заказчикам предварительно сконфигурированное решение, которое включает в себя все необходимое для создания гиперконвергентных инфраструктур SDDC.

Новинка линейки продуктов Primeflex компании Fujitsu подойдет для компаний и поставщиков услуг, которым требуется быстрый ввод в эксплуатацию, простое техническое обслуживание и низкая совокупная стоимость владения. Решение объединяет в себе высокопроизводительную серверную платформу компании Fujitsu и коммутационные устройства компании Cisco и QCT, поддерживает функции вычисления и хранения и сетевые функции ПО VMware, а также функции интегрированного управления физическими и виртуальными ресурсами.

Крэйг Паркер (Craig Parker), руководитель подразделения по разработке интегрированных систем компании Fujitsu в регионе EMEIA, сказал: «Компании предъявляют все более высокие требования к своим ИТ-отделам. В основном, это связано с оперативным реагированием на быстроизменяющиеся требования бизнеса с сохранением управлениям рисками и расходами. Все больше компаний приходит к выводу, что программно-определяемая модель работы позволит решить все эти проблемы, т.к. такой подход оптимизирует инфраструктуры и увеличивает гибкость и динамичность. При этом создание программно-определяемой среды оказывается сложной в решении задачей, которая связана с большим количеством ошибок и временных затрат. Primeflex для VMware Cloud Foundation – это результат тесного сотрудничества Fujitsu и VMware с целью создания продукта, который устранит риски и избыточную сложность при развертывании SDDC и значительно ускорит этот процесс».

Серверы PRIMERGY компании Fujitsu являются основой решения Primeflex для VMware Cloud Foundation. Созданные для поддержки технологии виртуализации и оптимизированные для программного обеспечения VMware, эти являются частью линейки проверенных и протестированных x86-серверов, которые на протяжении последних 5 лет устанавливают рекорды по результатам эталонных тестов. В настоящий момент продукты Fujitsu на базе архитектуры x86 занимают первые позиции в 16 из 21 теста VMmark 2.0x, что наглядно подтверждает их высочайшую скорость работы в платформах для виртуализации.

Системы Primeflex для VMware Cloud Foundation можно приобрести непосредственно у компании Fujitsu или у ее партнеров по программе SELECT Partner Program. Являясь первым из технологических партнеров компании VMware, который предлагает решения для VMware Cloud Foundation, Fujitsu предоставляет участникам программы SELECT дополнительное преимущество, позволяя им также первыми реализовать проекты по созданию программно-определяемых, гиперконвергентных систем хранения данных для своих заказчиков.

Для поддержки продаж новой системы компания предлагает обширную программу профессионального обучения в рамках проекта Fujitsu SELECT Academy. Это позволяет партнерам компании пройти точно такое же обучение по продуктам и продажам, что и сотрудники Fujitsu. Профессиональное обучение призвано помочь партнерам более активно и уверенно предлагать системы Primeflex для VMware Cloud Foundation и сделать очередной шаг на пути к получению сертификата SELECT Expert в области интегрированных систем.

Стоимость Primeflex для VMware Cloud Foundation зависит от конфигурации и региона.