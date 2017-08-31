Transcend представила твердотельные накопители с интерфейсом PCIe для Mac

Transcend Information представила твердотельные накопители JetDrive 820 PCI Express (PCIe) Gen 3.0 для компьютеров Mac. JetDrive 820 отличаются большей емкостью и более высокой производительностью: максимальная емкость устройств линейки составляет 960 ГБ, а скорость записи и чтения может достигать 950 МБ/с.

Построенные на базе новейших микросхем флэш-памяти 3D NAND, накопители Transcend JetDrive 820 — это решение для обновления конфигурации компьютеров MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini и Mac Pro.

Накопители Transcend JetDrive 820 оснащены интерфейсом PCIe Gen 3.0 и способны обеспечить пользователям компьютеров Mac совершенно новый уровень производительности. Построенные на основе флэш-памяти типа 3D NAND, они отличаются совместимостью, надежностью и показателями скорости чтения и записи данных. Это выбор для поклонников техники Apple, которые нуждаются в надежных и высокопроизводительных решениях.

Программный пакет Transcend JetDrive Toolbox, доступный для бесплатной загрузки на веб-сайте компании, это специализированный набор приложений для решений Transcend для техники Apple. JetDrive Toolbox — это набор сервисных инструментов, позволяющий проводить регулярное обслуживание твердотельных накопителей, предотвращая деградацию их производительности и надежности, а также диагностировать и решать потенциальные проблемы еще до их возникновения. Это ПО включает функции просмотра информации о накопителе, отслеживания статуса S.M.A.R.T., проверки индикатора исправности и обновления прошивки.

В настоящий момент поставляются накопители Transcend JetDrive 820 с интерфейсом PCIe емкостью 240, 480 и 960 ГБ с ограниченной пятилетней гарантией.