Western Digital начала российские продажи твердотельных накопителей WD Black PCIe

Western Digital объявила о доступности твердотельных накопителей WD Black PCIe (SSD) для покупки в розничных магазинах по всей стране.

WD Black PCIe являются первыми SSD-накопителями с интерфейсом PCIe, выпущенные под брендом WD и преднаначенными для клиентских устройств. Новые модели дополнили собой твердотельные SATA накопители WD Blue и WD Green, а также семейство высокопроизводительных дисковых накопителей для ПК и рабочих станций.

Накопители WD Black PCIe представлены моделями емкостью 256ГБ и 512ГБ в одностороннем форм-факторе M.2 2280. Благодаря тонкому, одностороннему дизайну форм-фактора M.2, они подходят для настольных ПК с вертикальным корпусом, а также для высокопроизводительных ПК с малым форм-фактором.

Устройства обеспечивают скорость последовательного чтения до 2050 МБ/с — этот показатель более чем в три раза превышает скорость твердотельных накопителей SATA. WD Black PCIe SSD открывают новый уровень производительности для ПК. Поддерживать высокую производительность и избежать перегрева помогают комплексные алгоритмы регулирования тепловых параметров и управления электропитанием.

Среднее время наработки на отказ (MTTF) в 1,75 млн часов и поддержка нескольких передовых технологий исправления ошибок обеспечивают долговременную надежность устройств. Накопители прошли сертификацию WD F.I.T Lab на совместимость с широким спектром конфигураций высокопроизводительных ПК ПК и защищены 5-летней ограниченной гарантией.

WD Black PCIe станут решением для хранения данных в современных высокопроизводительных компьютерах и могут использоваться в более требовательных игровых системах и в системах, предназначенных для работы с технологиями виртуальной реальности.

Как и все твердотельные накопители WD, устройства WD Black PCIe поставляются с бесплатным программным обеспечением WD SSD Dashboard, которое позволяет постоянно контролировать производительность и свободное пространство, а также обновлять микропрограммное обеспечение накопителей и клонировать диски с помощью ПО Acronis True Image WD Edition.