«Инталев» обновила «Инталев: Корпоративный менеджмент» и модуль «Управление проектами» до версии 7.3.0

«Инталев» представила летний релиз обновлений системы управления предприятием «Инталев: Корпоративный менеджмент» и модуля «Управление проектами».

В релизе 7.3.0 появилось более 80 новшеств и изменений по 10 направлениям. Значительными изменениями пополнился модуль «Управление проектами»: расширен функционал для планирования работ, возросла скорость и удобство работы с графиками и информацией, стало проще работать с большими массивами данных, повысилось быстродействие. Одной из новинок системы стала возможность хранения файлов архива на диске. Платформой для работы «Инталев: Корпоративный менеджмент» стала 1С: Предприятие 8.3.10 в режиме совместимости с 8.3.8.

«Новый релиз обновлений в большей степени коснулся возможностей программного модуля «Управление проектами». Мы видим серьезную перспективу развития этого решения. В первую очередь оно будет полезно компаниям строительной отрасли. Работая много лет с заказчиками – строителями и девелоперами, – мы накопили богатую экспертизу, которую нам удалось переложить в функционал модуля «Управление проектами». Уникальный опыт, методологическая база, возможность настройки функционала на визуальном уровне (без кодирования) позволяют нашим клиентам в разы увеличить свою эффективность и нарастить прибыльность каждого проекта», – сказала Елена Полякова, генеральный директор группы компаний «Инталев».

Программный модуль «Управление проектами» от «Инталев» позволяет автоматизировать жизненный цикл проектов и управлять сроками, работами, объемами, финансами проектов, закупками, формируя отчетность с нужным уровнем аналитики. В зависимости от специфики проектной деятельности может быть обеспечена связь с KPI проектной деятельности и стимулированием персонала.

Для удобства планирования создана форма с краткими сведениями о проекте – «Признаки проекта». Форма вызывается из командной панели и позволяет редактировать свойства проекта. Повысилась эффективность и функциональность планирования по работам и проектам. Для документа «Работа» можно задать тип и дату ограничений, что позволяет системе учитывать ограничения на общем графике работ проекта. План и факт в одном окне. В документе «Работа» теперь можно настроить видимость плановых и фактических значений. Появилась возможность формировать сложные многоуровневые фильтры, что позволяет оптимизировать работу с большими объемами данных и получать только нужную информацию. Визуализация диаграммы Ганта пополнилась удобными метками, а в редакторе проектов теперь можно перемещать работы.

Новинка релиза 7.3.0 – в системе «Инталев: Корпоративный менеджмент» файлы архива теперь можно хранить на диске. Это позволит разгрузить базу данных и вывести архив в отдельное пространство хранения.

Новшества механизмов системы. Доработан импорт из MS Project и из баз 1С, а также в импорт из MS Project добавлена загрузка значений реквизитов (актуально для модуля «Управление проектами»). В редакторе формул появилось несколько новых операций, в том числе операции для модуля «Управление проектами», с помощью которых пользователь может устанавливать связи по предыдущим и последующим работам. Реализована возможность запуска серверного макроса от события. Появилась возможность включать и отключать автоматический расчет формул.