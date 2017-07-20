Schneider Electric обновляет функционал DCIM - StruxureWare Data Center Operation 8.1

Schneider Electric анонсировала очередную версию StruxureWare Data Center Operation (DCO) 8.1, являющейся элементом собственной платформы управления инфраструктурой ЦОДов (DCIM, Data Center Infrastructure Management). DCO 8.1 - подсистема для контроля и управления инженерной инфраструктурой (IT Asset Management), новый функционал которой позволяет операторам и администраторам ЦОДов эффективнее управлять ресурсами, выполнять текущие задачи по размещению и перемещению серверного и сетевого оборудования, производить коммутацию и учёт соединений, контролировать нагрузки и рабочую среду дата-центра. В функции системы входит создание шаблонов нарядов на работы для более простого управления повседневным процессом планирования, наглядный контроль перемещений, добавлений и изменений для всех активов ЦОДа.

Интеграция сторонних ИТ-сервисов таких, как системы IT Help Desk, позволяет обмениваться соответствующей информацией между системами разных вендоров, получая в результате более полное представление о производительности и доступности ЦОДа для повышения его надежности и эффективности эксплуатации.

Учитывая пожелания заказчиков, одним из требований которых было проведение аудита непосредственно в момент нахождения в машинном зале, были добавлены новые варианты пользовательских интерфейсов, включая поддержку веб-браузеров и мобильных платформ. Теперь работать с DCIM можно с планшета или смартфона. Где бы вы не находились - в машинном зале ЦОДа, в центре управления, или в другом городе - вам доступен контроль повседневных задач, включая отслеживание состояния оборудования, контроль сроков выполнения проектов и постановку задач.

Преодоление разрыва между системами управлением ИТ и средствами управления инженерной инфраструктурой уже давно рассматривается как желаемая, но труднодостижимая задача. Средства DCIM становятся крайне важны для обеспечения прозрачности процессов переноса, добавлений и изменений в оборудовании, они способствуют унификации управления с помощью согласованного решения, отвечающего текущим и будущим задачам центра обработки данных.

Благодаря последним усовершенствованиям, StruxureWare Data Center Operation 8.1 становится полезной частью процессов принятия решений, мониторинга, моделирования и управления. DCO обеспечивает полную прозрачность - от инженерных систем здания до ИТ-оборудования. С помощью ряда современных инструментов администраторы центров обработки данных могут добиться сокращения энергопотребления, увеличения времени бесперебойной работы систем, улучшения планирования и операционной деятельности на всем жизненном цикле ЦОДа.

«Data Center Operation предлагает функции, которые обеспечивают более высокое качество управления инженерной и ИТ-инфраструктурами для совместной работы всех служб ЦОДа. Использование средств DCIM помогает компаниям приобрести конкурентные преимущества посредством комплексного управления, снизить эксплуатационные риски, обеспечить высокую доступность сервисов и контроль энергоэффективности. Изменения, которые произошли в интерфейсе позволяют пользователям проще работать с продуктом - ведь не секрет, что DCIM рассматривается как сложный к внедрению инструмент. Теперь интерфейс обновленной DCIM системы может быть доступен большему числу пользователей, в том числе и арендаторам коммерческих центров обработки данных, с учётом безопасности», - сказал Андрей Ивашов, руководитель по развитию направления DCIM подразделения IT Division компании Schneider Electric.

Программное обеспечение StruxureWare Data Center Operation 8.1 уже доступно для заказа в Schneider Electric и ее партнеров. Пользователи, имеющие активные контракты получают все обновления и новые функции бесплатно. Получить дополнительную информацию о решениях Schneider Electric для управления инфраструктурой ЦОДов можно на сайте компании.