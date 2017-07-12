SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications теперь работает на базе облачной платформы Google

SUSE объявила о том, что ее SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications стала первой поддерживаемой операционной системой для решений SAP, работающей на базе Google Cloud Platform (GCP – облачной платформы Google). Пользователи могут поддерживать высокую производительность виртуальных машин для рабочих нагрузок SAP HANA на платформе GCP и SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications за счет проверенных преимуществ в стоимости и производительности этой операционной системы.

Это первая платформа для работы SAP HANA в среде Google Cloud. Приложения SAP, работающие на платформе SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications в GCP позволяют сделать работу предприятий более гибкой и снизить операционные расходы, поскольку пользователи платят только за то, чем они пользуются, разворачивая критически-важные для бизнеса приложения быстрее и эффективнее.

«SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications на платформе GCP обладает главными преимуществами операционной системы – пользователи экономят время, усилия и деньги переходя на приложения SAP, включая приложения, работающие в ЦОД или разворачиваемые по запросу в облаке», - отметил Наджи Альмахмуд (Naji Almahmoud), вице-президент по Глобальным Альянсам компании SUSE. «Программно-определяемые инфраструктурные решения SUSE дают возможность пользователям идти в ногу со временем в сфере цифровой экономики, а поддержка облачной платформы Google Cloud Platform дает возможность выбора метода развертывания приложений SAP HANA и SAP S/4HANA, который наиболее приемлем для предприятия».

Брэнтон О`Каллаган (Brenton O`Callaghan), вице-президент компании Bluefin по региону Северной Америки отметил: «В компании Bluefin Solutions уверены, что возможности запускать приложения SAP на облачной платформе Google Cloud Platform дадут толчок к развитию инноваций и другим позитивным изменениям для предприятий-заказчиков на несколько лет вперед. Будучи партнером компании SUSE и единственным сервисным провайдером в мире, кто практикует работу приложений SAP у трех крупнейших публичных облачных провайдеров, мы убеждены, что использование публичных облаков стало сегодня оптимальным решением для многих предприятий. Мы очень рады сотрудничеству с SUSE и Google, которое движет нас вперед».

После освоения облачной платформы Google Cloud Platform, SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications теперь работает на платформах всех трех крупнейших облачных провайдеров, включая Amazon Web Services и Microsoft Azure.