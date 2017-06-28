Schneider Electric обновляет линейку чиллеров для дата-центров высокой категории надежности

Schneider Electric представила модельный ряд усовершенствованных чиллеров TRA семейства Aquaflair, предназначенных для использования в ответственных приложениях. Новая линейка включает три модификации Aquaflair - TRAC, TRAF, TRAH. Это чиллеры воздушного охлаждения, воздушного охлаждения с функцией фрикулинга и чиллеры с тепловым насосом соответственно. Выпуск новых моделей чиллеров TRA означает обновление линейки холодильного оборудования, поставляемой на рынок России и СНГ с 2014 года. В семействе Aquaflair появился абсолютно новый модельный ряд чиллеров TSA: TSAC с воздушным охлаждением и TSAF с фрикулингом.

Оба модельных ряда чиллеров Aquaflair сконструированы для применения в дата-центрах высокой категории надежности - Tier III и Tier IV по классификации Uptime Institute, то есть могут использоваться для охлаждения критически важного оборудования ЦОДов.

Чиллеры TRA с холодопроизводительностью от 116 до 400 кВт предлагают большой выбор опций и пользовательских конфигураций, что упрощает проектирование и установку систем охлаждения ЦОДа. Модельный ряд TRA пополнился двумя новыми решениями - устройством 2842A мощностью от 260 до 280 кВт, в зависимости от схемы охлаждения, и моделью 4142A с мощностью около 400 кВт.

Новые устройства TRAC/F обеспечивают диапазон мощностей от 120 до 350 кВт. Модели TRAC/F с холодопроизводительностью до 260 кВт теперь оснащаются микроканальным теплообменником, в более мощных моделях свыше 300 кВт для работы чиллеров при высоких температурах наружного воздуха дополнительно может быть задействован адиабатический механизм охлаждения на основе испаряющейся воды.

В соответствии с рекомендациями для оборудования ЦОДов уровней Tier III и Tier IV в чиллерах Aquaflair TRA и TSA предусмотрены два ввода электропитания с автоматическим переключением АВР (Automatic Transfer Switch, ATS). Кроме того, имеется отдельный ввод для подключения системы управления компрессорами и устройством к ИБП.

Управлять чиллерами можно как локально, с помощью 7-дюймового сенсорного экрана, так и удаленно, используя протоколы SNMP, Modbus TCP/IP и прочие. В микроконтроллер встроен специальный ПИД-алгоритм для регулировки температуры охлаждаемой воды.

Герметичные спиральные компрессоры со встроенной термозащитой работают от бесщеточного электродвигателя, запитанного через инвертор. Такая схема обеспечивает регулировку частоты вращения (Variable Speed Drive, VSD), мягкий старт, обладает такими преимуществами как низкий шум при работе, экономичность, длительный срок службы и высокая энергоэффективность при неполной нагрузке. В качестве хладагента используется фреон R410A.

«Оригинальная конструкция чиллеров обеспечивает их непрерывную и безотказную работу, в том числе для самого ответственного применения. Чиллеры серии TSA отличают компрессоры с инверторным приводом с изменяемой частотой вращения, благодаря чему возможна плавная регулировка холодопроизводительности при частичной нагрузке, отсутствуют пусковые токи. Микроканальные теплообменники в чиллерах TRA также позволили повысить энергоэффективность чиллеров при частичной и полной нагрузке, предложить заказчикам более компактное оборудование с новыми типоразмерами», - отметил Михаил Каширских, менеджер по развитию направления «Системы охлаждения» подразделения IT Division компании Schneider Electric.

В качестве опции заказчикам доступны системы мониторинга энергопотребления и заправки хладагента, система контроля и управления для гарантии надежности и защиты от аварий. Широкий выбор опций позволяет точно адаптировать холодильное оборудование под нужды клиентов, включая самые требовательные ИТ-среды. Новые модели чиллеров уже доступны российским заказчикам.