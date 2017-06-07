Samsung представила смартфоны Samsung Galaxy J новой серии 2017 года

Samsung Electronics представила обновленную серию смартфонов Samsung Galaxy J (2017), включающую модели Samsung Galaxy J7 (2017), J5 (2017) и J3 (2017). Смартфоны Galaxy J7 (2017) и J5 (2017) совместимы с мобильным платежным сервисом Samsung Pay.

Все смартфоны серии Samsung Galaxy J (2017) получили металлический корпус, усовершенствованную 13 МП основную камеру и фронтальную камеру до 13 МП со светодиодной вспышкой, которая позволяет делать четкие и яркие селфи даже в условиях недостаточной освещенности.

Samsung Galaxy J5 (2017) и J7 (2017) оснащены сканером отпечатка пальца, который защищает личные данные пользователя и позволяет подтверждать транзакции в сервисе Samsung Pay. Увеличенный объем памяти и дополнительный слот для карты microSD до 256 ГБ оставят в прошлом беспокойство об отсутсвии места в смартфоне. Быстрый процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц позволяет комфортно решать рабочие задачи и развлекаться в самых современных игровых приложениях.

Samsung Galaxy J3 (2017) оснащен 16 ГБ внутренней памяти и 2 ГБ оперативной памяти. Кроме того, есть возможность увеличить объем внутреннего хранилища картой памяти стандарта microSD емкостью до 256 ГБ. Смартфон получил емкий аккумулятор и режим энергосбережения, позволяющий максимально увеличить время работы, когда это необходимо.

«Смартфоны серии Samsung Galaxy J – всегда были хитами продаж, - отметил Сейф Эль Хаким, глава маркетинга Samsung Mobile в России - Новинки 2017 года – это стильные и практичные смартфоны по доступной цене. Мы уверены, что обновленный дизайн, невероятные возможности камеры и высокая производительность Samsung Galaxy J (2017) понравится пользователям смартфонов серии Galaxy».

Смартфон Samsung Galaxy J3 (2017) станет доступен до конца июня по рекомендованной розничной цене 9990 руб. в трех цветах: черный, золотой и голубой.

Смартфоны Samsung Galaxy J5 (2017) поступят в продажу в России в середине июня, а Galaxy J7 (2017) – в июле по рекомендованным розничным ценам 17990 и 19990 руб. соответственно и будут представлены в четырех цветовых решениях: черный, золотой, голубой и розовый.