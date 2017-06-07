«Астерос» обеспечил работу «сердца» инженерно-технической инфраструктуры комплекса «ВТБ Арена парк»

Группа «Астерос» продолжает масштабные инженерные и строительные работы на территории объекта «ВТБ Арена парк». Интегратор сдал в эксплуатацию административно-технический комплекс общей площадью 6 тыс. кв.м, в котором расположились дата-центр, новый строительный штаб, офисы продаж возводимых по соседству офисных центров и управляющей компании всего проекта «Арена парк менеджмент», сообщили CNews в «Астерос».

Сотрудничество «ВТБ Арена парк» и «Астерос» началось с разработки мастер-плана будущего городского квартала более 7 лет назад. «ВТБ Арена парк», общая площадь которого — 32 Га, органично объединяет реконструируемый Центральный стадион «Динамо» им. Л.И. Яшина на 26 тыс. посадочных мест, «Академию спорта», парк физкультуры и спорта «Динамо», расположившийся на 8 Га зеленой парковой территории, а также городской квартал «Арена парк» на 13 корпусов, включая штаб-квартиру общества «Динамо», гостиницу Hyatt Regency Moscow, Petrovsky Park, апартаменты и офисные здания класса А.

«Астерос» продолжает вести проектирование и реализацию инженерной и ИТ-инфраструктуры, а также оснащение комплексными системами безопасности ряда объектов и территорий «ВТБ Арена парк».

Команда интегратора осуществила проектирование, монтаж и пуско-наладку всех инженерных систем здания, включая электро-, тепло-, водоснабжение, вентиляцию, кондиционирование и другие. Кроме того, тринадцатый корпус оснащен комплексом слаботочных систем: диспетчеризации, оповещения, автоматики пожарной защиты. Для оперативного централизованного контроля за технической составляющей зданий «ВТБ Арена парк» внедрена автоматизированная система управления инженерной инфраструктурой, произведена интеграция систем мониторинга инженерных конструкций (СМИК и СМИС) с общегородскими комплексами безопасности. На втором этаже здания технического корпуса расположен ЦОД, мощности которого обеспечивают потребности всех функциональных зон «ВТБ Арены парк». В перспективе здесь же планируется построить второй дата-центр для сдачи в аренду по моделям IaaS, PaaS и SaaS.

«Возведение стадиона “Динамо” и строительство всего комплекса “ВТБ Арена парк” вышло на финишную прямую. Первый тестовый матч, который будет символизировать начало процедуры введения объекта в эксплуатацию, мы планируем провести в день рождения Льва Ивановича Яшина, 22 октября 2017 года. Проект реализуется с соблюдением сроков, и на данном этапе особенно важно консолидировать все силы, работать в усиленном режиме как никогда. Мы очень требовательны к нашим подрядчикам, ведь инженерная инфраструктура — это кровеносная система всего объекта. И мы благодарны нашим партнерам из “Астерос”, которые демонстрируют высокий профессионализм и скорость в решении поставленных задач», — заявил Андрей Перегудов, старший вице-президент банка ВТБ, генеральный директор УК «Динамо», руководитель проекта «ВТБ Арена парк».

«“ВТБ Арена парк” — это целый город в городе, объединяющий всё, что нужно для взыскательных горожан — спортивные, развлекательные, коммерческие и жилые зоны. Особый статус комплексу придает стадион “Динамо” — памятник спортивный архитектуры и жемчужина футбольной истории нашей страны. В процессе работ над объектами новаторского квартала мы используем технологии информационного моделирования здания. Тринадцатый корпус является узловым центром всей инженерной инфраструктуры “ВТБ Арены парк”, и для нас большая честь и ответственность создавать технологическое “сердце” этого грандиозного проекта», — подчеркнул Юрий Бяков, президент и председатель правления группы «Астерос».