AMD представила видеокарты Radeon Pro серии 500 для iMac

AMD представила видеокарты Radeon Pro серии 500, обеспечивая работу за пределами разрешения UHD в форм-факторе моноблока.

Доступные в обновленных iMac с диагональю 21,5 и 27 дюймов, видеокарты Radeon Pro 500-серии обеспечивают опыт работы на ПК, открывая доступ к играм, эффектам VR на некоторых моделях, а также упрощают процесс создания контента с производительностью и гарантируют поддержку ускорения на GPU в различных творческих приложениях для платформы Mac, таких как Adobe Premiere Pro, Photoshop, Foundry Nuke, Mari и Modo. Radeon Pro 500-серии обеспечивают высокую производительность технологии ProRender, отвечающей за фотореалистичную обработку трассировки лучей, которая используется в Autodesk Maya и Maxon Cinema 4D.

Видеокарты Radeon Pro 500-серии демонстрируют производительность вплоть до 5,5 Терафлопс, раскрывая потенциал художников, дизайнеров, фотографов, режиссеров, визуализаторов, инженеров, а также помогая создавать всевозможные креативные решения с высоким разрешением и в большинстве популярных приложений. Серия видеокарт Radeon Pro 500 использует архитектуру Polaris, которая обеспечивает баланс производительности и эффективности.

«Нам приятно видеть возможности Radeon Pro 500-серии в элегантном форм-факторе, где видеокарты позволяют создавать поразительный контент, играть в игры и погружаться в виртуальную реальность, — сказал Раджа Кодури, старший вице-президент и главный архитектор Radeon Technologies Group, AMD. — Видеокарты Radeon Pro 500-серии позволят новым поколениям создателей работать с ускорением в программах для создания контента и использовать новые API, которые помогут воплотить их идеи в жизнь, как никогда ранее».