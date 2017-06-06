«Ланит», «Эликс» и Ntechlab представили решение для распознавания лиц пассажиров в аэропортах

«Ланит», «Эликс» и Ntechlab представили совместное решение по автоматизации процесса обслуживания пассажиров в аэропортах. Разработка представляет собой интеграцию трех систем и позволяет ускорить прохождение предполетных формальностей.

Готовый к внедрению прототип был представлен на выставке «Техника, оборудование и технологии для аэропортов», которая состоялась в рамках Московской международной конференции «Современные аэропорты и новейшие тенденции их развития».

В представленном решении используется технология распознавания лиц на базе нейронных сетей глубокого обучения от NtechLab. Менее чем за полсекунды система способна обнаружить объект в базе из 1 млрд фотографий, при этом точность сравнения лица – 99%.

Совместная разработка позволяет автоматизировать большинство операций, выполняемых сотрудниками аэропортов вручную. Процесс заключается в сканировании посадочных талонов и распознавании лиц пассажиров на линиях спецконтроля и посадки в самолет. Это помогает ускорить процедуру личного досмотра, снизить затраты на персонал по обслуживанию пассажиров и сократить влияние человеческого фактора на процесс обеспечения безопасности.

Решение может внедряться в любых аэропортах, а также на железнодорожных и автовокзалах. Оно легко интегрируется с системами государственных органов и предоставляет функцию сравнения лиц по биометрическим параметрам.

В России не существует решений, аналогичных по комплексности подхода к автоматизации процесса распознавания лиц. Предлагаемый комплекс состоит из нескольких аппаратных и программных элементов. Группа компаний «Эликс» обеспечила современные турникеты, рамки и шлагбаумы. NtechLab предоставила технологию распознавания лиц. Компания «Ланит» выступила в роли интегратора, объединив разработки партнеров в комплексное интегрированное решение.

Директор по развитию бизнеса «Ланит», председатель комитета по ИТ ассоциации «Аэропорт ГА» Яна Жидкова отметила: «Сложившаяся в мире ситуация в области обеспечения безопасности заставляет ведущие ИТ-компании разрабатывать инновационные комплексные решения, которые смогут гарантировать высокий уровень безопасности пассажиров на транспорте в наши дни и в будущем. Современные процессы функционирования транспортных узлов являются достаточно сложными и многоуровневыми, поэтому достичь желаемого уровня автоматизации можно только применяя подход интеграции ИТ-продуктов компаний, которые создают специфическое ПО и оборудование. Используя современные технологии, ЛАНИТ предоставляет инструмент, который обнаруживает конфликты и инциденты с высокой скоростью, прогнозирует передвижение и скопление пассажиров, обеспечивает быстрое информирование соответствующих служб. Наше решение дополняет существующие системы безопасности новыми функциями, что позитивно отражается на уровне безопасности, качестве сервиса и эффективности работы аэропортов и авиакомпаний».

Генеральный директор NtechLab Михаил Иванов сказал: «Появление в России комплексного решения на основе распознавания лиц показывает, что мы двигаемся в одном направлении с самыми технологически развитыми западными странами. И, что главное, практически от них не отстаем. Системы на базе нейросетей уже внедряются в аэропортах США, Великобритании, Франции. Прототип, который мы представили в Москве, полностью готов к работе. А это значит, что российские аэропорты и перевозчики тоже смогут оценить все преимущества решения в самом скором времени».