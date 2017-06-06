Axoft предложил бесплатную техническую поддержку 1 и 2 уровней

Сервисный ИТ-дистрибутор Axoft начал предоставлять новый автоматизированный сервис — «Техническую поддержку 1 и 2 уровней». Услуга, распространяющаяся на решения Microsoft, Acronis, Palo Alto Networks и биллинговую платформу AxoftCloud, реализованную на базе Active Platform, доступна партнерам и их заказчикам с 1 июня 2017 г. Среди возможностей нового сервиса — автоматизированный процесс обслуживания, штат сертифицированных специалистов, русскоязычная поддержка, сообщили CNews в Axoft.

С появлением данной услуги партнеры и заказчики получают единую точку контакта по техническим вопросам — инженерный сервис, организованный в соответствии с мировыми практиками ITSM-методологии. Возможности технической поддержки от Axoft: автоматизированный процесс обслуживания, включая личный кабинет с возможностью отслеживания всех необходимых данных по заявкам, выделенные сертифицированные специалисты, русскоязычная поддержка.

ИТ-дистрибутор начинает предоставлять техническую поддержку 1 и 2 уровней — консультировать заказчиков в процессе внедрения и эксплуатации решения. В частности, технические специалисты Axoft окажут помощь не только по базовым, наиболее часто встречающимся вопросам, но и по задачам, требующим индивидуального подхода. Для консультаций заказчиков и подготовки ответов штат инженеров ИТ-дистрибутора будет работать с поступающими заявками через систему ServiceDesk.

На первом этапе работы сервиса техническая поддержка будет доступна заказчикам решений Acronis Backup Cloud, Microsoft Office 365, Microsoft Azure, Palo Alto Networks и пользователям биллинговой платформы AxoftCloud. В перспективе планируется расширение числа вендоров и решений, доступных для предоставления этой услуги.

«Наша компания открывает новую страницу своей истории работы на ИТ-рынке. Для Axoft старт сервиса технической поддержки 1 и 2 уровней — знаковое событие. Мы уверены, что появление новой услуги принесет выгоду всем участникам рынка: партнеры смогут предоставить дополнительный сервис для своих клиентов, заказчики — получать консультации от русскоязычных специалистов, производители — снизить затраты и повысить лояльность клиентов, которым удобнее решать технические вопросы на русском языке. Данный шаг позволит нам еще больше укрепить плодотворные взаимоотношения с нашими партнерами и производителями. В наших планах — расширение портфеля вендоров и штата сертифицированных инженеров по данному направлению», — рассказал Константин Савченко, руководитель отдела поддержки и развития продаж корпоративного ПО компании Axoft.