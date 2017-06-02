НЦИ и «Камаз» создадут провайдера логистических услуг

«Национальный Центр Информатизации» (НЦИ), дочерняя компания госкорпорации «Ростех», и «Камаз» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали меморандум о расширении сотрудничества. Соглашение подразумевает внедрение специализированной автоматизированной системы, создание провайдера логистических услуг, а также разработку системы управления флотом, сообщили CNews в НЦИ.

Меморандум был подписан 2 июня 2017 г. на ПМЭФ на стенде «Ростех» в присутствии генерального директора госкорпорации Сергея Чемезова. Подписи под документом поставили генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин и генеральный директор НЦИ Константин Солодухин.

Сотрудничество предусматривает пилотное внедрение автоматизированной системы управления финансовой и закупочной деятельностью для автопромышленности, разработанной на базе отечественной платформы «1С». Помимо этого, соглашение анонсирует проект создания и пилотного запуска провайдера логистических услуг уровня 4PL (Fourth Party Logistics). «Камаз» выступит в качестве заказчика и пилотной площадки в создании провайдера 4PL-сервисов. НЦИ разработает и внедрит систему 4PL и систему управления флотом (парком автомобилей).

«Российский рынок логистики стремительно эволюционирует. Мы хотим, чтобы он стал более прозрачным, для этого создаем провайдера логистических услуг высшего уровня. У НЦИ есть опыт реализации проектов федерального масштаба, и он нам потребуется. Использование передовых разработок, в том числе и в области ИТ, даст нам возможность не только на равных конкурировать с ведущими мировыми автопроизводителями, но и эффективно взаимодействовать с крупнейшими отечественными автоперевозчиками», — убежден Сергей Когогин, генеральный директор «Камаза».

В задачи логистического провайдера будут входить: планирование, управление и оптимизация цепочек поставок, планирование перевозок, управление едиными складскими запасами, стратегическое сетевое планирование. Для успешной работы 4PL-оператора потребуется создание единой платформы управления флотом. Она будет обеспечивать связь бортовых информационных систем с SaaS «Камаза», управление полным жизненным циклом проданной автотехники с помощью телеметрии и облачных решений, а также расширение спектра предоставляемых услуг.

«“Камаз” — одно из крупнейших отечественных предприятий. Он имеет опыт работы как на внутреннем, так и на внешнем рынках, поэтому совместные проекты с таким партнером — это не только большая ответственность, но и новые возможности. Создание технологической основы отечественного 4PL-оператора и разработка платформы управления флотом — своеобразный вызов, с которым наши специалисты, я уверен, справятся», — прокомментировал соглашение Константин Солодухин, генеральный директор НЦИ.