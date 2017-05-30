ВТБ запустил подтверждение транзакций по отпечатку пальца для пользователей iOS-устройств

Банк ВТБ внедрил технологию Touch ID для приложения «Мобильный банк» для физических лиц. Клиенты смогут использовать сканер отпечатка пальца в смартфоне не только для входа в мобильное приложение, но и для подтверждения операций в нем. Технология доступна для устройств на платформе iOS, сообщили CNews в ВТБ.

По утверждению представителей банка, для клиента осуществлять вход в приложение и проводить транзакции по отпечатку пальца не только удобно, но и безопасно, потому что все действия подтверждаются электронно-цифровой подписью. С помощью отпечатка пальца формируется уникальный ключ, который невозможно перехватить, так как он хранится только в памяти устройства.

Александр Солонин, заместитель руководителя департамента розничных продуктов, электронного бизнеса и CRM банка ВТБ, отметил: «Наш новый функционал — это серьезный шаг вперед в сфере банковского обслуживания. Снятие отпечатка пальца — удобное и, самое главное, уже привычное действие для пользователей смартфонов. Подтверждение транзакций по отпечатку пальца — по-настоящему простой и безопасный способ оплаты, который позволит нашим клиентам с удовольствием совершать операции с помощью мобильного телефона. Внедряя новые технологии, мы стараемся дать нашим клиентам всё, что сделает их повседневную финансовую жизнь удобной, комфортной и безопасной».

Обновления мобильного приложения доступны в магазине приложений App Store. После установки обновлений клиенту предоставляется краткое описание нововведений в приложении.